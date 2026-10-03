Santi Denia, treinador da seleção da República Tcheca, demonstrou orgulho pela atuação de seus jogadores apesar da derrota para a Espanha por 3 a 1, afirmando que a equipe deu o máximo durante a partida, num confronto que teve a anulação de um gol polêmico que poderia ter dado à República Tcheca o empate por 2 a 2.

Denia disse, durante a coletiva de imprensa após a partida: "Estamos muito orgulhosos do trabalho que apresentamos. Os jogadores deram o seu máximo, e é dessa forma que devemos continuar".

O treinador tcheco abordou o gol anulado, recusando-se a entrar em polêmica sobre a decisão do árbitro, e disse: "Eu respeito o árbitro, é um trabalho extremamente complexo, e não gosto de falar sobre árbitros. Pablo me disse que marcou uma falta antes do gol, e durante a partida, com a tensão, houve alguns protestos. É só isso".

Denia elogiou a evolução que a seleção tcheca vem apresentando, afirmando que a experiência diante da Espanha será proveitosa para a equipe na próxima etapa.

Ele disse: "Estamos muito satisfeitos com o trabalho e o desempenho da equipe. O time do Salama está em constante evolução, e o comprometimento é o mais importante. Este é o momento ideal para crescer como equipe, e essa experiência difícil nos será útil no Campeonato das Nações no futuro".

E acrescentou: "Temos que melhorar, e eu também faço parte disso. Temos muito trabalho a fazer".

Denia também falou sobre o clima que cercou a partida, mencionando sua longa relação com Luis de la Fuente, treinador da seleção da Espanha, dizendo: "Não houve tempo para muitas coisas. Conheço todo mundo na federação, e sei o quanto ele cresceu".

Encerrou sua fala referindo-se ao abraço que trocou com De la Fuente após a partida, explicando: "O abraço com Luis é um abraço de uma amizade de 12 anos, que passou por momentos difíceis. Este é um período de harmonia, e todos vocês devem aproveitá-lo ao máximo".

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