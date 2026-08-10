Após o furacão Salah: os 10 jogadores mais populares do mundo

Uma reportagem turca destacou o grande impacto causado pela transferência de Mohamed Salah para o Trabzonspor, ressaltando que o negócio não chamou atenção apenas dentro da Turquia, mas também recolocou os holofotes sobre a presença popular do astro egípcio nas plataformas de redes sociais.

O jornal "61 Saat" informou que Salah ocupa a sétima posição na lista dos jogadores de futebol mais seguidos do mundo nas diferentes plataformas de redes sociais, com um total de 106 milhões de seguidores.

A lista é liderada pelo astro português Cristiano Ronaldo, jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, que reina no topo com uma diferença enorme em relação a seus concorrentes mais próximos, após seu número total de seguidores chegar a 964 milhões, seguido pelo argentino Lionel Messi, com 633 milhões de seguidores.

O brasileiro Neymar aparece na terceira posição, com um saldo de 398 milhões de seguidores, enquanto o francês Kylian Mbappé ocupa a quarta colocação, com 178 milhões.

A lista também incluiu o francês Karim Benzema, jogador do Al-Hilal, na quinta posição, com 139 milhões de seguidores, e o norueguês Erling Haaland em sexto, com 115 milhões, antes de Mohamed Salah, dono da sétima posição.

O colombiano James Rodríguez veio na oitava posição, com 100 milhões de seguidores, seguido pelo francês Paul Pogba, com 95 milhões, enquanto o brasileiro Vinícius Júnior completou a lista dos dez primeiros, com 91 milhões de seguidores.

Salah eleva o valor do Trabzonspor

O jornal turco apontou que a transferência de Salah para o Trabzonspor dá ao clube um impulso enorme em termos de alcance global, diante da grande popularidade de que o jogador egípcio desfruta, especialmente na região árabe e na Europa.

O negócio é visto como uma das movimentações mais notáveis que podem reforçar a presença global do clube turco, já que o impacto de Salah não se limita ao lado técnico dentro de campo, mas se estende ao valor de marketing e de torcida do clube nas plataformas de redes sociais.

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