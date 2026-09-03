O Arsenal seguiu o mesmo caminho do Barcelona, depois que o argentino Julián Álvarez recusou se transferir para o clube neste verão.

Julián Álvarez recusou a transferência para o Arsenal e se agarrou ao sonho de realizar seu desejo de jogar com as cores do Barcelona, mas o Atlético de Madrid rejeitou a proposta dos blaugranas.

Por sua vez, o Barcelona discutiu várias alternativas, entre elas o argentino Lautaro Martínez, atacante da Inter de Milão, mas o jogador recusou a transferência para o Barça, e ao final acabou sendo contratado o brasileiro Gabriel Jesus.

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E, de acordo com o jornal "The Sun", o Arsenal também apresentou uma proposta a Lautaro Martínez, depois de perceber que não conseguiria contratar Julián Álvarez.

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, explorou a possibilidade de levar Martínez ao Emirates Stadium após ficar claro que Álvarez não iria sair.

Mas as ambições do time do norte de Londres de contratar Martínez nos momentos finais da janela de transferências de verão foram categoricamente rejeitadas pela Inter de Milão.

Vale lembrar que Martínez confirmou a veracidade das notícias que falavam sobre o interesse do Barcelona em contratá-lo, ao dizer à rede Sky Itália: "Os rumores eram verdadeiros, mas, no final, eu quis ficar aqui com meus companheiros de equipe, com essas pessoas, com esses torcedores que sempre foram maravilhosos comigo".

E concluiu: "É, sem dúvida, um enorme prazer, uma grande honra e uma imensa satisfação, porque você trabalha sempre para melhorar, para avançar e para evoluir. Quando chegam essas propostas ou ligações desses grandes clubes, elas são sempre bem-vindas. É algo extremamente importante".

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