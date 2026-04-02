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Após o fracasso na África... O destino de Ben Sharqi no Al-Ahly está decidido

Premier League
A. Bencharki
Al Ahly
Egito
Marrocos

Aumentam os rumores sobre o futuro do jogador marroquino Ashraf Ben Sharqi no Al Ahly, do Egito, especialmente após a eliminação da Liga dos Campeões da África.

Ben Sharqi, de 31 anos, ingressou no Al Ahly em janeiro de 2025, e seu contrato vai até o verão de 2027.

O Al Ahly se prepara para realizar uma série de mudanças em seu elenco após o fracasso na competição africana pelo segundo ano consecutivo.

Nesse sentido, o Al-Ahly não se opõe à saída do jogador Ben Sharqi, desde que cheguem ofertas financeiramente aceitáveis.

Uma fonte interna do Al-Ahly disse ao jornal Al-Youm Al-Sabea: “A diretoria de futebol aceita a saída de Ashraf Ben Sharqi na próxima janela de transferências de verão, após o declínio em seu desempenho”.

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E acrescentou: “O salário de Ben Sharki é alto e sobrecarrega o orçamento do Al-Ahly, além disso, a raiva domina constantemente o jogador por ficar no banco de reservas”.

E continuou: “Ben Sharki é o principal candidato a deixar o Al-Ahly no verão de 2026, mas desde que cheguem ofertas financeiramente atraentes”.

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