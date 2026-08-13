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Jose MourinhoGetty Images

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Após o fracasso da negociação por Rodri, o "soldado" secreto de Mourinho surge no Bernabéu

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Pode até ter garantido um título amistoso, mas não consegue esconder falhas táticas que vão perseguir a equipe ao longo de toda a temporada. Essa foi a conclusão a que chegaram os analistas após a difícil vitória do Real Madrid na Copa Teresa Herrera.

Segundo revelaram os jornalistas Antonio Romero e Tomás Roncero em seu programa na rádio SER Deportivos, a vitória conquistada pela equipe com sua escalação titular completa, comandada por José Mourinho em sua segunda passagem, diante do Deportivo La Coruña em Riazor, não conseguiu esconder o principal ponto fraco que ficou cada vez mais evidente durante a pré-temporada.

Romero explicou que analisar as partidas de pré-temporada é algo complexo, e que o Real Madrid só chegou a 20% ou 30% de seu potencial, mas ressaltou: "O Real Madrid ainda sente que lhe falta um armador no meio-campo. Eles têm uma defesa espetacular e um poder ofensivo quase imbatível, mas há espaço para melhorar no meio de campo".

Por sua vez, Roncero alertou para o perigo de baixar a guarda após o fracasso na contratação de Rodri Hernández, afirmando: "Se você quis contratar o Rodri e não o fez, isso significa que precisa preencher esse vazio. Se no fim das contas não o contratar, vai sentir essa falta ao longo de toda a temporada", apontando que o clube não pode mais usar a desculpa de que a questão não é importante.

Diante dessa carência, Romero propôs uma solução que classificou como "o estilo Mourinho", afirmando: "Se existe um treinador no mundo capaz de dispensar o meio-campo para construir uma equipe vencedora, esse é provavelmente Mourinho. Mas não é preciso procurar muito para ver que a equipe mais bem-sucedida do Real Madrid na história tinha Casemiro, Kroos e Modric".

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Romero revelou o nome cotado para desempenhar esse papel de sacrifício, acrescentando: "Com base no que vi em La Coruña, no que vi dele no City e em sua experiência, acredito que Bernardo Silva aceitaria esse sacrifício".

E completou: "Ele pode ser um soldado de Mourinho, e se lhe pedirem para jogar ao lado de Tchouaméni e dar algum apoio, ele me lembra um pouco o Modric", descartando ao mesmo tempo opções como Camavinga, Arda Güler, Bellingham e Valverde.

Romero abordou os recém-chegados, pedindo à torcida do Real Madrid paciência com Yan Diomandé, que ainda não completou vinte anos, e ressaltando que o Real Madrid é uma missão enorme, diferente de jogar cinco bons minutos com o Leganés.

Encerrou sua fala elogiando o lateral Cucurella, dizendo: "Diomandé atrai muita atenção, mas o jogador que todos anseiam por ver correndo pela ponta no Bernabéu é Cucurella. Ele é daquele tipo de jogador de futebol que você tem que amar. Desde Marcelo e Roberto Carlos, temos a sensação no Bernabéu de que vamos poder desfrutar de um lateral esquerdo vertical".

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