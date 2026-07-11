Após o fracasso da negociação com Ederson... o United aposta no “louco” atacante do Liverpool

O mercado de transferências de verão não correu como o Manchester United havia planejado, depois que uma negociação atrás da outra fracassou, e os alvos que estavam no topo da lista de prioridades para reforçar o meio-campo acabaram indo por água abaixo. Mas o clube inglês não se deteve por muito tempo em seus fracassos e rapidamente começou a traçar um novo rumo, abrindo as negociações com um novo alvo brasileiro após o fracasso da contratação de Ederson.

O Manchester United iniciou as negociações para contratar o brasileiro João Gomes, jogador do Wolverhampton, como parte de seus esforços para reforçar o meio-campo antes do início da temporada 2026-2027.

Com o retorno da equipe aos treinos de preparação para a temporada, nenhum novo jogador chegou ao Old Trafford até o momento, e o clube também não conseguiu contratar vários jogadores que estavam na lista de alvos.

Elliot Anderson era a prioridade do Manchester United durante a janela de transferências, mas o clube não conseguiu contratar o jogador do Nottingham Forest e da seleção inglesa, depois que o Manchester City fechou a negociação por 116 milhões de libras esterlinas.

O nome do United também foi associado ao português Matheus Fernandes, jogador do West Ham United, mas ele acabou sendo transferido para o Tottenham por 85 milhões de libras esterlinas. Da mesma forma, Sandro Tonali estava entre os nomes ligados a uma transferência para Old Trafford, mas ele também se juntou ao Tottenham.

Antes do início da Copa do Mundo, o Manchester United chegou a um acordo com a Atalanta para contratar Ederson, que recebeu uma convocação de última hora para a seleção brasileira para participar do torneio, por 38 milhões de libras esterlinas, mas a negociação fracassou antes do anúncio oficial, e parece que o motivo se deve a problemas detectados nos exames médicos do jogador.

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Isso levou a diretoria do United a mudar seus planos, voltando sua atenção para um alvo inesperado, que também está na lista de interesses do Liverpool: João Gomes, jogador do Wolverhampton, cujo time foi rebaixado da Premier League no final da última temporada, segundo o site brasileiro Globo.

O Manchester United havia iniciado negociações com Gomes no início do verão, mas parecia ter perdido a chance de contratá-lo depois que seu agente, Jorge Mendes, entrou em negociações para transferir o jogador para o Atlético de Madrid.

No entanto, a transferência para o clube espanhol não se concretizou, e o Manchester United voltou à disputa pela contratação do jogador do Wolverhampton.

Gomez perdeu apenas três partidas pelo Wolverhampton na Premier League 2025-2026, e o confronto em casa contra o Manchester United foi uma delas.

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O Atlético de Madrid parecia estar perto de fechar a contratação de Gomez por 45 milhões de euros (38 milhões de libras esterlinas), o mesmo valor que o Manchester United estava disposto a pagar para contratar Ederson.

O Manchester United reabriu as negociações com o Wolverhampton para contratar o jogador de 25 anos, que foi descrito pelo podcast oficial do Wolverhampton como “louco”.

No entanto, a tarefa do United não será fácil para fechar o negócio, já que o Liverpool também entrou em negociações com o Wolverhampton para contratar o jogador.

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