Após o fracasso da bomba Vinícius: o que disse Arteta sobre as contratações do Arsenal?

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, afirmou que não promete à torcida do clube quaisquer outras contratações neste verão e acredita que há um número muito reduzido de jogadores capazes de melhorar seu elenco.

O Arsenal empatou por 1 a 1 com o Como em um amistoso disputado no Emirates Stadium na noite da última quarta-feira, mas venceu a equipe de Cesc Fàbregas nos pênaltis.

Bruno Guimarães fez sua estreia com a camisa do Arsenal após sua transferência por 75 milhões de libras esterlinas vindo do Newcastle United, enquanto Christos Tzolis, contratado no verão por 34 milhões de libras esterlinas, teve mais minutos em campo na pré-temporada.

O Arsenal ainda busca um substituto para a defesa após a lesão de William Saliba nas costas, enquanto os campeões da Premier League buscam reforçar as opções ofensivas de Arteta depois de fracassar na tentativa de contratar Vinícius Júnior, que renovou seu contrato com o Real Madrid no início deste mês.

Mas Arteta, ao falar após o amistoso entre Arsenal e Como, alertou que as etapas finais da janela de transferências de verão serão um momento difícil para fechar mais negócios.

Arteta disse, segundo o jornal inglês "Metro": "Há mais coisas que queremos fazer, porque toda vez que temos a oportunidade de melhorar a equipe e adicionar mais qualidade e profundidade a ela, precisamos fazer isso".

E acrescentou: "Mas estamos nos esforçando para conseguir isso. No mercado, a decisão não depende só de você, e nós somos muito claros quanto a isso".

E continuou: "Mas a postura do clube, sua vontade e seu desejo, isso é indiscutível, e queremos tentar fazer isso".

E completou: "Mas não podemos prometer que vamos fazer isso, porque, mais uma vez, a decisão não depende só de nós".

E prosseguiu: "Para conseguir uma melhora nas margens, há um número muito pequeno de jogadores disponíveis no mercado capazes de fazer isso e de oferecer isso ao clube. Mas estamos nos esforçando para melhorar e vamos tentar".

Arteta também se recusou a comentar as especulações sobre o futuro de seu jogador Myles Lewis-Skelly, depois de seu nome ter sido ligado a Chelsea e Manchester United nesta semana.

Arteta disse: "Não vou falar sobre nenhuma especulação. Se há especulações sobre nossos jogadores, isso é um bom sinal. Significa que estamos atraindo atenção e que eles estão fazendo um bom trabalho".