Após o fim do sonho americano... O que Pochettino disse sobre seu futuro?

Mauricio Pochettino, técnico da seleção dos Estados Unidos, reconheceu que sua equipe não esteve à altura durante a derrota por 4 a 1 para a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, assumindo total responsabilidade pelo resultado, mas deixando em aberto sua situação na seleção.

Pochettino disse após a partida: “Não jogamos bem o suficiente hoje, e não precisamos procurar desculpas”.

Ele acrescentou: “Precisamos aprender. É um processo que exige aprendizado e avaliação. Vamos analisar essa partida para entender por que não a enfrentamos da mesma forma que jogamos nas demais partidas da Copa do Mundo”.

E continuou: “Pode parecer fácil explicar isso devido ao resultado, mas a verdade é que hoje não foi o nosso dia, tanto no nível coletivo quanto no individual. E, claro, a responsabilidade é minha. Precisamos analisar o que aconteceu, pois não apresentamos o estilo de jogo a que estamos acostumados”.

Leia também: Uma vítima do choque dos EUA... e ironia contra a decisão de Trump

A seleção americana sofreu mais um revés durante a partida, depois que seu capitão, Christian Pulisic, saiu de campo lesionado, enquanto Sergiño Dest e o goleiro Matt Freese tiveram um desempenho medíocre, encerrando a aventura dos anfitriões no torneio com a eliminação nas oitavas de final.

Sobre seu futuro na seleção americana, Pochettino disse: “Nas próximas semanas, poderemos conversar se a Federação quiser. Agora é hora de descansar um pouco e refletir, para depois conversar com a Federação e saber qual será a decisão”.

E concluiu: “Estou muito feliz com a relação que construímos com a federação, mas o momento atual não é propício para falar sobre o futuro”.

Leia também: Scaloni avalia a situação de Messi: “Espero essa final... e Salah não é a única ameaça”

Leia também: A imprensa espanhola celebra o “herói Merino”… e a mídia portuguesa lamenta o fim da era de Ronaldo