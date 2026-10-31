Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Galatasaray A.S. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport
Christian Guinin
Traduzido por

Após o fim do contrato com o Galatasaray, Mauro Icardi fala em retorno espetacular

Campeonato Italiano
M. Icardi
Mercado da bola
Campeonato Turco
Galatasaray
Inter de Milão

Após o fim de seu contrato com o Galatasaray de Istambul, Mauro Icardi está sem clube no momento. Será que ele voltará a vestir a camisa de um ex-clube em breve?

Casa Principal
Disney+ logo

Disney+

✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.

✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.

✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.

Preço inicialR$ 62,90 por mês
Jogos Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.

✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.

✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.

Preço inicialR$ 0,00

Como revelou em entrevista ao jornal italiano La Repubblica, o atacante argentino considera voltar à Serie A para defender seu ex-clube, o Inter de Milão. "Sonho em voltar ao Inter? Seria algo especial. Vivi anos importantes lá, usei a faixa de capitão e me identifiquei com essa camisa", respondeu o jogador de 33 anos ao ser perguntado sobre um possível retorno aos nerazzurri.

A saída do Inter de Milão foi "dolorosa", razão pela qual ele gostaria de "fechar esse ciclo de outra forma". Ainda assim, ressaltou: "Mas uma volta só faz sentido se ambos acreditarmos um no outro e tivermos um objetivo em comum. Ainda tenho muito a oferecer: se eu voltar, será para ser útil e vencer."

Mauro Icardi of Galatasaray celebrates after scoringGetty Images

O que levou ao rompimento entre o Inter de Milão e Mauro Icardi?

Icardi deixou o Inter em meio a uma disputa no fim do verão de 2019 e foi inicialmente por empréstimo para o Paris Saint-Germain. Um ano depois, o clube francês decidiu contratá-lo em definitivo por 50 milhões de euros. Em 2022, seguiu para o Galatasaray de Istambul, com quem tinha contrato até o verão passado. Atualmente, está sem clube.

No início do segundo turno da temporada 2018/19, Icardi foi destituído do posto de capitão do Inter e substituído pelo goleiro titular de longa data Samir Handanovic. Ele foi acusado de não ter demonstrado claramente seu compromisso com o clube e de não contar com o apoio do elenco.

Próximas partidas
MIL

MIL

Campeonato Italiano

31 de out. de 2026

INT

INT

GAL

GAL

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

STU

STU

Além disso, na época, surgiram rumores sobre uma possível transferência. O Real Madrid, por exemplo, teria interesse em contratá-lo. Também por isso, Icardi foi suspenso por nove jogos, até o início de abril de 2019, e só depois voltou a integrar a equipe.

Quando Antonio Conte assumiu o comando do Inter de Milão no verão de 2019 e imediatamente deixou o argentino fora de seus planos, Icardi fugiu para Paris, onde voltou a ser titular.

Após sua saída do Galatasaray antes da atual temporada, Icardi disse ter decidido reservar um tempo para avaliar todas as opções: "Recebi propostas, mas preferi esperar a aceitar um projeto do qual não estivesse totalmente convencido." Ele, porém, ainda não tomou uma decisão definitiva sobre seu futuro.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google