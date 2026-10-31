Como revelou em entrevista ao jornal italiano La Repubblica, o atacante argentino considera voltar à Serie A para defender seu ex-clube, o Inter de Milão. "Sonho em voltar ao Inter? Seria algo especial. Vivi anos importantes lá, usei a faixa de capitão e me identifiquei com essa camisa", respondeu o jogador de 33 anos ao ser perguntado sobre um possível retorno aos nerazzurri.

A saída do Inter de Milão foi "dolorosa", razão pela qual ele gostaria de "fechar esse ciclo de outra forma". Ainda assim, ressaltou: "Mas uma volta só faz sentido se ambos acreditarmos um no outro e tivermos um objetivo em comum. Ainda tenho muito a oferecer: se eu voltar, será para ser útil e vencer."

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O que levou ao rompimento entre o Inter de Milão e Mauro Icardi?

Icardi deixou o Inter em meio a uma disputa no fim do verão de 2019 e foi inicialmente por empréstimo para o Paris Saint-Germain. Um ano depois, o clube francês decidiu contratá-lo em definitivo por 50 milhões de euros. Em 2022, seguiu para o Galatasaray de Istambul, com quem tinha contrato até o verão passado. Atualmente, está sem clube.

No início do segundo turno da temporada 2018/19, Icardi foi destituído do posto de capitão do Inter e substituído pelo goleiro titular de longa data Samir Handanovic. Ele foi acusado de não ter demonstrado claramente seu compromisso com o clube e de não contar com o apoio do elenco.

Além disso, na época, surgiram rumores sobre uma possível transferência. O Real Madrid, por exemplo, teria interesse em contratá-lo. Também por isso, Icardi foi suspenso por nove jogos, até o início de abril de 2019, e só depois voltou a integrar a equipe.

Quando Antonio Conte assumiu o comando do Inter de Milão no verão de 2019 e imediatamente deixou o argentino fora de seus planos, Icardi fugiu para Paris, onde voltou a ser titular.

Após sua saída do Galatasaray antes da atual temporada, Icardi disse ter decidido reservar um tempo para avaliar todas as opções: "Recebi propostas, mas preferi esperar a aceitar um projeto do qual não estivesse totalmente convencido." Ele, porém, ainda não tomou uma decisão definitiva sobre seu futuro.