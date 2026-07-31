O Eyüpspor, da Turquia, concluiu a contratação do jogador marroquino Abdelhamid Sabiri, no âmbito da atual janela de transferências de verão, conforme anunciou o clube por meio de suas contas oficiais.

Sabiri chegou ao Eyüpspor sem custo financeiro, depois de seu contrato com a Fiorentina, da Itália, ter se encerrado no último dia 30 de junho, tornando-se assim jogador livre.

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O Eyüpspor não revelou os detalhes do contrato do jogador, mas relatos da imprensa turca indicaram que se trata de um vínculo de duas temporadas, além da opção de prolongamento por uma terceira temporada com o clube, que recentemente também contratou o internacional marroquino Jawad El Yamiq.

Sabiri espera recuperar seu nível com sua nova equipe, após viver uma temporada difícil durante seu empréstimo ao Al-Taawoun, da Arábia Saudita, onde não teve oportunidades suficientes para atuar, limitando-se a disputar apenas 40 minutos nas diferentes competições, segundo o jornal marroquino "El Botola".

Ao longo de sua carreira, Sabiri passou por diversas experiências, com destaque para a Fiorentina, da Itália, além de ter jogado no Campeonato Saudita com as camisas do Al-Taawoun e do Al-Fayha, bem como uma passagem pelo Ajman, dos Emirados Árabes.







