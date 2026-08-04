Após o fim da passagem pelo Zamalek, destino surpreendente aguarda Seif El Jaziri

O tunisiano Seifeddine Jaziri, ex-atacante do Zamalek, está perto de definir seu novo clube, poucas horas depois de encerrar sua passagem pelo clube egípcio.

O Zamalek havia anunciado, na última segunda-feira, o encerramento amigável de seu contrato com o atacante tunisiano, após a conclusão de todos os acertos referentes ao vínculo, que terminaria ao fim da próxima temporada.

Os canais "Abu Dhabi Sports" afirmaram, em uma publicação por meio de sua conta oficial no "X", nesta terça-feira, que o Hatta, recém-promovido à liga profissional, está perto de contratar Jaziri.

O canal esclareceu que o clube emiradense esteve perto de contratar o camaronês Anatole Abang, atacante do Al-Ittihad da Líbia, mas desistiu dele e decidiu seguir adiante na contratação do atacante tunisiano.

O Hatta se juntará a uma extensa lista de clubes pelos quais o jogador de 33 anos atuou ao longo dos últimos anos, como o Club Africain e o Union Ben Guerdane, na Tunísia, além do Tanta e do Al-Mokawloon Al-Arab, na Tunísia, além do Zamalek, no Egito.

A passagem mais marcante de sua carreira foi no Zamalek, ao qual se juntou em janeiro de 2021, conquistando o título do Campeonato Egípcio 3 vezes e se tornando o maior artilheiro histórico entre os jogadores estrangeiros ao longo de sua longa história.