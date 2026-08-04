Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Denmark v Tunisia: Group D - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Após o fim da passagem pelo Zamalek, destino surpreendente aguarda Seif El Jaziri

Mercado da bola
S. Jaziri
Zamalek SC
Hatta
Premier League
UAE League Division 1
Tunísia
Tunísia
Egito
Emirados Árabes Unidos

O atacante tunisiano está perto de um novo clube

O tunisiano Seifeddine Jaziri, ex-atacante do Zamalek, está perto de definir seu novo clube, poucas horas depois de encerrar sua passagem pelo clube egípcio.

O Zamalek havia anunciado, na última segunda-feira, o encerramento amigável de seu contrato com o atacante tunisiano, após a conclusão de todos os acertos referentes ao vínculo, que terminaria ao fim da próxima temporada.

Os canais "Abu Dhabi Sports" afirmaram, em uma publicação por meio de sua conta oficial no "X", nesta terça-feira, que o Hatta, recém-promovido à liga profissional, está perto de contratar Jaziri.

O canal esclareceu que o clube emiradense esteve perto de contratar o camaronês Anatole Abang, atacante do Al-Ittihad da Líbia, mas desistiu dele e decidiu seguir adiante na contratação do atacante tunisiano.

O Hatta se juntará a uma extensa lista de clubes pelos quais o jogador de 33 anos atuou ao longo dos últimos anos, como o Club Africain e o Union Ben Guerdane, na Tunísia, além do Tanta e do Al-Mokawloon Al-Arab, na Tunísia, além do Zamalek, no Egito.

A passagem mais marcante de sua carreira foi no Zamalek, ao qual se juntou em janeiro de 2021, conquistando o título do Campeonato Egípcio 3 vezes e se tornando o maior artilheiro histórico entre os jogadores estrangeiros ao longo de sua longa história.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google