Após o fim da Copa do Mundo... Mbappé mantém seu trono, resistindo ao encanto de Messi

O francês Kylian Mbappé conseguiu manter a liderança na artilharia da Copa do Mundo de 2026, depois que o argentino Lionel Messi não conseguiu marcar contra a Espanha na final, fazendo com que o astro francês encerrasse o torneio no topo da tabela de artilheiros.

A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim com a conquista do título pela seleção espanhola, após a vitória sobre a Argentina por 1 a 0 na final, com gol de Ferran Torres, privando Messi da chance de somar mais um gol à sua contagem.

Messi precisava marcar na final para diminuir a diferença em relação a Mbappé, mas a defesa da Espanha conseguiu isolá-lo durante toda a partida, acabando com as esperanças do capitão do “Tango” de disputar o título de artilheiro.

Mbappé terminou o torneio na liderança, com 10 gols, após apresentar uma atuação excepcional com a seleção francesa, apesar da eliminação dos “Galo” nas semifinais contra a Espanha.

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Lionel Messi ficou em segundo lugar, com 8 gols, enquanto o inglês Jude Bellingham ocupou o terceiro lugar, após marcar 7 gols durante a trajetória de sua seleção no torneio.

Apesar de não ter conquistado o título de artilheiro, Messi deixou o torneio após levar a Argentina à final e apresentar números individuais impressionantes, enquanto Mbappé reafirmou mais uma vez seu status como um dos atacantes mais perigosos do mundo, mantendo seu reinado de artilheiro até o fim da Copa do Mundo de 2026.

Vale ressaltar que esta é a segunda edição consecutiva em que Mbappé conquista o título de artilheiro, já que na última Copa do Mundo, no Catar, ele marcou 8 gols e ficou no topo da artilharia.

Mbappé é o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 22 gols, seguido por Messi, que está apenas um gol atrás.