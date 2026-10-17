O árbitro De Burgos Bengoetxea comandou a partida entre Barcelona e Real Betis, que terminou com vitória da equipe catalã por 5 a 2, na nona rodada de LaLiga.

O site "Archivo VAR", especializado em lances polêmicos de arbitragem, deu ao árbitro De Burgos Bengoetxea uma nota de 3 em 10.

O Archivo VAR explicou que a atuação de Bengoetxea ficou abaixo do nível esperado em uma partida que registrou um grande número de lances polêmicos.

Bengoetxea se viu diante de um confronto que começou a escapar de seu controle nos minutos finais do primeiro tempo. Ele precisou recorrer ao árbitro de vídeo em uma das ocasiões para revisar um toque de mão ocorrido diretamente diante de seus olhos e, depois disso, enfrentou outros três lances polêmicos, em meio a diversas decisões marcadas por infrações e erros de arbitragem.

A partida teve até quatro lances polêmicos de arbitragem. Primeiro, o caso mencionado anteriormente, quando Cucho tocou a bola com a mão de forma intencional no início da construção da jogada que resultou no gol de Lo Celso.

Foi um claro toque de mão que exigia a marcação da infração, sem que houvesse qualquer alteração na fase de construção da jogada.

Depois disso, o árbitro validou o terceiro gol do Barcelona, apesar de haver um lance próximo de jogo perigoso durante um choque entre Fermín López e Marc Bernal.

O Archivo VAR acrescentou: "É verdade que o lance gera alguma confusão e é difícil de resolver de forma definitiva, mas está mais próximo de ser um jogo perigoso; portanto, o erro aqui é atribuído ao árbitro de campo, e não ao árbitro de vídeo na mesma medida".

Em contrapartida, o árbitro tomou a decisão correta ao expulsar Bernal, jogador do Real Betis, por sua agressão a Lamine Yamal, ainda que o mérito dessa decisão deva ser atribuído ao auxiliar.

O árbitro também acertou ao se limitar a mostrar o cartão amarelo a Llorente, após sua entrada violenta em Jesús, já que a entrada não exigia cartão vermelho direto, pois o calcanhar de seu pé permaneceu apoiado no gramado, em aplicação das diretrizes da Fifa.