Após o fechamento das inscrições: 5 candidatos disputam a presidência da Federação Saudita

Foi oficialmente encerrado o prazo de candidaturas para as eleições do conselho de administração da Federação Saudita de Futebol para o novo mandato eleitoral, fazendo com que a disputa entre na fase decisiva, com a divulgação da lista de nomes que concorrerão à presidência da federação, em substituição ao conselho anterior, presidido por Yasser Al Misehal.

Al Misehal havia anunciado sua renúncia ao cargo após a eliminação da seleção saudita da Copa do Mundo de 2026, colocando um ponto final em sua trajetória à frente da federação. Em seguida, tiveram início os procedimentos para a eleição de um novo conselho de administração que conduzirá o futebol saudita na próxima etapa.

Segundo o jornal saudita Al Yaum, as eleições contam com uma disputa entre cinco candidatos que buscam liderar a federação, em meio ao grande salto que o futebol saudita vive nos âmbitos local, continental e internacional.

A lista de candidatos incluiu: Khaled Al Ghamdi, Badr Al Ruzaiza, Hatem Khimi, Yahya Al Sharif e Ahmed Al Wadei, enquanto a comissão eleitoral aguarda a conclusão da análise de seus dossiês e listas eleitorais antes de anunciar a lista preliminar de candidatos e eleitores.

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Está previsto que a comissão abra em seguida o prazo para recursos e apelações de acordo com o cronograma aprovado, preparando o terreno para a realização da assembleia geral que escolherá o novo presidente da federação.

As eleições despertam amplo interesse no meio esportivo saudita, já que o próximo presidente terá pela frente diversos assuntos importantes, com destaque para o desenvolvimento das competições locais, o apoio às seleções nacionais e a continuidade do projeto de fortalecimento do futebol saudita, em linha com as metas da Visão 2030 do Reino.