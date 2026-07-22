Após o estreitamento da relação entre ambos... Trump propõe Infantino para um alto cargo mundial

Um relatório jornalístico revelou, esta quarta-feira, uma surpresa retumbante relativamente ao presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino.

O relatório confirmou que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, deseja que Infantino assuma um cargo político mundial.

Com a aproximação da data da saída do português António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, do seu cargo em dezembro próximo, Trump acredita que Infantino "é respeitado por todos em todo o mundo e reconhece que possui uma capacidade especial de unir as pessoas", segundo declarou uma fonte próxima da Casa Branca ao jornal New York Post.

Infantino, de 56 anos, advogado de origem suíça, já declarou que pretende candidatar-se a um terceiro mandato como presidente da FIFA, e ainda não comentou a evidente proposta de Trump, a qual exigiria que obtivesse o apoio do Conselho de Segurança das Nações Unidas e, em seguida, da Assembleia Geral.

Paolo Zampolli, enviado especial do presidente norte-americano para as parcerias globais, afirmou ao jornal "Washington Post" que "só o presidente Trump tem uma ideia genial destas", referindo-se à proposta de Infantino para liderar as Nações Unidas.

Acrescentou que Infantino "faria um trabalho fantástico" e concordou que é "amado por todos", sugerindo que traria a mesma energia que demonstrou no futebol para um nível ainda maior.

Zampolli assinalou que existe "alguma semelhança" entre os papéis de presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA) e de secretário-geral das Nações Unidas.

Ainda assim, para que este cenário se concretize, Infantino terá também de superar a concorrência de nomes como a antiga presidente chilena Michelle Bachelet e o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, da Argentina.

Fazê-lo significaria também uma redução considerável no seu salário. O salário anual atual de Infantino na FIFA ronda os 6 milhões de dólares, valor que desceria para apenas 418 mil dólares enquanto secretário-geral.

A relação entre Trump e Infantino consolidou-se durante as fases de planeamento do Mundial, organizado pelos Estados Unidos, Canadá e México, e que terminou no passado domingo.

Trump juntou-se ao presidente da Federação Internacional na entrega das medalhas de ouro e do troféu aos jogadores espanhóis vencedores, chegando mesmo a subir ao pódio dos vencedores.

Contudo, a forma como Infantino conduziu o Mundial gerou uma ampla polémica, tendo o dirigente sido alvo de duras críticas antes do início do torneio devido à sua expansão excessiva para 48 equipas e aos preços exorbitantes dos bilhetes, entre muitas outras questões.

Mais tarde, Trump pressionou Infantino para anular o cartão vermelho mostrado ao craque da seleção norte-americana Folarin Balogun, que o teria deixado suspenso para um importante jogo eliminatório contra a Bélgica.

A decisão da FIFA de permitir que Balogun jogasse através da suspensão do seu castigo contrariava todos os precedentes e gerou uma ampla indignação, minando a confiança na FIFA. Ainda assim, os Estados Unidos venceram por 4-1 e gozaram com os gestos característicos de Trump nas suas celebrações após o jogo.