A Federação Tunisiana de Futebol realizará uma reunião de emergência na noite de domingo, na sede da seleção “Águias de Cartago”, no México, para discutir as consequências da eliminação precoce da Copa do Mundo de 2026, após duas derrotas pesadas contra a Suécia (5 a 1) e o Japão (0 a 4).

A emissora tunisiana “Mosaïque” informou que a reunião ocorre em meio a pressões sem precedentes da torcida, que exige a renúncia da atual diretoria, presidida por Moez Nasser, e atribui a ele a responsabilidade pela série de fracassos consecutivos que atingiram o futebol tunisiano.

A seleção tunisiana foi derrotada na primeira rodada pela Suécia por 5 a 1, antes de sofrer um golpe fatal contra o Japão por 4 a 0 na segunda rodada, sendo eliminada da competição ainda na fase de grupos sem somar nenhum ponto.

As fontes não revelaram a natureza das decisões previstas, mas os analistas esperam medidas decisivas diante da indignação da torcida, que clama pela abertura de uma nova página por meio da eleição de uma nova federação e do lançamento de um projeto de reforma abrangente para salvar o futebol tunisino.

Al-Nasser, eleito em janeiro de 2025, é responsável por três fracassos consecutivos: a eliminação precoce da Copa dos Árabes de 2025, a eliminação nas oitavas de final da Copa Africana das Nações de 2025 e, por fim, a humilhante eliminação da Copa do Mundo de 2026 após apenas duas rodadas, na pior participação da Tunísia na história do torneio.