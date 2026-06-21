Após o escândalo envolvendo Messi... Zidane tira a máscara e desafia seus críticos

O técnico da seleção argelina, Vladimir Petković, decidiu manter Luka Zidane como goleiro titular na partida contra a Jordânia, válida pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, apesar das críticas severas que ele recebeu após a derrota dos “Verdes” para a Argentina por 3 a 0, com gols marcados por Lionel Messi.

O site francês “Football 365” informou que o filho do lendário Zinédine Zidane não perdeu a confiança da comissão técnica, apesar do desempenho decepcionante na partida de estreia, ressaltando que “a escalação dos goleiros permanecerá inalterada durante todo o torneio, graças às habilidades técnicas e físicas superiores que Luka possui em comparação com seus concorrentes”.

No entanto, o site revelou um claro estado de desconforto que atingiu o goleiro de 28 anos, já que “ele foi direto para o vestiário após a partida, encurtou a sessão de recuperação e se refugiou na sala de musculação para fugir das perguntas dos jornalistas”.

A fonte indicou que Zidane enviou uma mensagem de desafio aos seus críticos durante os treinos de sexta-feira, ao tirar sua máscara de proteção habitual nos primeiros minutos, afirmando que o goleiro “vem trabalhando com um psicólogo há meses para lidar com a pressão”, numa tentativa de recuperar o equilíbrio antes do confronto decisivo contra a Jordânia.