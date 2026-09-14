Wayne Rooney, ídolo do Manchester United, pediu o fim da tecnologia de vídeo, após a derrota polêmica sofrida pela equipe diante do City, por 1 a 0, no estádio Old Trafford, na quarta rodada da Premier League.

O gol de Haaland no segundo tempo foi suficiente para dar a vitória à equipe do técnico Enzo Maresca, embora o gol tenha gerado grande polêmica.

Ele foi inicialmente anulado por causa da bandeira do árbitro assistente, que indicou impedimento, antes que o árbitro de vídeo interviesse e recomendasse validá-lo. No entanto, a repetição mostrou depois que Enzo estava em posição de impedimento, após tentar direcionar a bola de cabeça em direção ao gol.

O jornal Mirror publicou as declarações de Rooney, que disse: "Com certeza há impedimento. Martínez foi influenciado pelo movimento de Enzo, e ele estava em posição de impedimento".

Após o episódio, a comissão de árbitros profissionais emitiu um comunicado no qual pediu desculpas e reconheceu que o gol deveria ter sido anulado.

Rooney enfatizou: "Estou realmente cansado da tecnologia do árbitro de vídeo. Acho que é terrível. Ela tira da partida toda a emoção e energia com que o futebol é jogado".

E acrescentou: "Não ver isso e não perceber que Enzo estava em posição de impedimento é algo que qualquer pessoa que jogou futebol em qualquer nível entende e sabe. Errar dessa forma é extremamente desconcertante".

O gol de Haaland não foi o único momento polêmico no estádio Old Trafford, já que o astro do Manchester City, Phil Foden, também foi expulso por chutar Bruno Fernandes.

O técnico Maresca admitiu, após a partida, que Foden merecia o cartão vermelho, mas ao mesmo tempo considerou que o meio-campista do Manchester United deveria ter recebido a mesma punição e deixado o campo por sua participação no episódio.

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