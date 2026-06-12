Após o empate com o Canadá, o Catar continua detentor de um recorde negativo histórico na Copa do Mundo

A seleção anfitriã manteve seu forte histórico nas partidas de estreia da Copa do Mundo, ao empatar com a Bósnia e Herzegovina (1 a 1) nesta sexta-feira, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Apesar de não ter conseguido a vitória diante de sua torcida, a seleção canadense conseguiu evitar a derrota, impedindo que o Catar alcançasse um recorde histórico negativo.

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O país anfitrião perdeu apenas uma partida, de um total de 25 jogos de estreia dos anfitriões na história da Copa do Mundo, conquistando 17 vitórias e 7 empates.

A única derrota ocorreu quando a seleção do Catar foi derrotada pelo Equador por 2 a 0, na abertura da edição de 2022.

O Canadá alcançou um feito em relação à sua história na Copa do Mundo ao empatar com a Bósnia, evitando a derrota pela primeira vez na competição, após 6 derrotas em 6 partidas disputadas no torneio.

O primeiro gol da partida de hoje foi marcado pelo jogador da Bósnia e Herzegovina, Jovo Lukić, aos 21 minutos, antes de Kyle Larín empatar para os anfitriões, aos 78 minutos.

O Canadá e a Bósnia-Herzegovina estão no Grupo B da Copa do Mundo, ao lado do Catar e da Suíça.