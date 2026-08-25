O Chelsea venceu por 3 a 2 o Fulham, na noite de segunda-feira, pela Premier League, na primeira partida oficial da equipe sob o comando de Xabi Alonso, depois que o trio de ataque formado por João Pedro, Cole Palmer e Morgan Rogers brilhou, com cada um deles marcando um gol.

Alonso classificou a vitória como um "bom primeiro passo" no início de sua trajetória oficial com o Chelsea, depois de escalar o novo trio de ataque e colher os frutos de sua decisão em apenas 31 segundos, quando Pedro marcou o gol que colocou o Chelsea em vantagem.

O Fulham chegou ao empate por meio de Josh King, que aproveitou o mau domínio de Robert Sánchez sobre a bola, mas o Chelsea recuperou a vantagem antes do fim do primeiro tempo, depois que Rogers marcou seu gol em sua primeira aparição pela equipe.

O Chelsea ampliou para o terceiro gol pouco depois do início do segundo tempo, quando Pedro serviu Palmer, que marcou o gol que deixou o placar em 3 a 1, antes de Gonzalo García marcar em sua primeira aparição pelo Fulham, reduzindo a diferença para 3 a 2. Após a partida, Alonso demonstrou satisfação com a atuação do trio de ataque.

Alonso disse, em declarações destacadas pela rede "ESPN": "Eles serão uma parte muito importante da equipe. Para construir um time com eles, precisam assumir a responsabilidade, liderar os outros e inspirá-los, e se eles apresentarem uma grande atuação, os outros vão segui-los".

E acrescentou: "Precisamos fazer a bola chegar até eles nas melhores situações possíveis e encontrar as ligações que a levem até eles. Estou feliz com os três. Eles jogam pela equipe, marcam gols, e isso é importante".

Palmer e Pedro haviam ficado de fora da Copa do Mundo, depois de o primeiro ter sido cortado da lista da seleção da Inglaterra.

Sobre Palmer, Alonso acrescentou: "Estou muito feliz por Cole. Eu realmente gostei de vê-lo jogar com essa dinâmica, liberdade e responsabilidade, ajudando a equipe e se sentindo importante, e precisamos disso pelo bem do time. Se ele se sentir dessa forma, teremos um Chelsea melhor. Estou feliz por ele porque aproveitou essa partida".

Alonso completou: "Estamos falando da equipe. Poderíamos ter lidado melhor com o primeiro gol e defendido para evitá-lo. Isso faz parte da partida, e temos de aceitar e aprender com isso. Este será um processo que abrange todos os setores. Queremos apresentar uma atuação melhor em tudo, e o objetivo era começar bem, ter um bom início, sentir tranquilidade e seguir em frente".

Enzo Fernández esteve no banco de reservas em meio à continuidade das dúvidas sobre seu futuro, mas foi recebido de forma calorosa pela torcida do Chelsea no segundo tempo, quando entrou em campo.

Alonso foi questionado sobre os aplausos da torcida a Fernández, bem como sobre ouvir seu nome sendo entoado pelos torcedores do Chelsea, e respondeu: "Isso não é tão importante. Estou feliz por disputar nossa primeira partida oficial no campeonato, foi uma sensação maravilhosa neste estádio com a nossa torcida e comemorar com eles. Senti que eles estavam empolgados e esperançosos de ver uma boa atuação da equipe, um time que dá tudo para lutar. É importante construir essa ligação".



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