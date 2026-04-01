Gabriel Garvina, presidente da Federação Italiana de Futebol, revelou que estão em andamento negociações com o técnico italiano Simone Inzaghi, atual treinador do Al-Hilal, para que ele assuma oficialmente a direção técnica da seleção nacional no próximo período.

A seleção italiana sofreu um grande choque após a derrota para a seleção da Bósnia e Herzegovina nos pênaltis (4 a 1), após o empate entre as duas equipes por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, na final da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026.

Com essa derrota, a Azzurra não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, depois de 2018 e 2022, colocando o futuro do técnico Gennaro Gattuso em grande risco.

Garvinha afirmou, em declarações ao jornal saudita “Al-Yaum”: “As negociações da seleção italiana com Simone Inzaghi são todas notícias falsas, e o que se diz a esse respeito é totalmente incorreto”.

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Simeone Inzaghi é uma das opções em voga no momento para assumir o comando da seleção saudita durante a Copa do Mundo, diante da incerteza quanto à situação do francês Hervé Renard, atual técnico da equipe.

O Al-Hilal se prepara para enfrentar o Al-Taawoun, em partida que reunirá as duas equipes na 27ª rodada da Liga Profissional Roshen, a ser disputada no Estádio Kingdom Arena.