Mohammed Noor, lenda do futebol saudita e ex-astro do Al-Ittihad, seguiu criticando Marino Pušić, técnico do Al-Ahli, após a derrota para o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, por 2 a 1, afirmando concordar com as críticas que Hussein Abdulghani direcionou ao treinador depois da partida. A derrota veio depois que o Sundowns saiu na frente, antes de o Al-Ahli buscar o empate, com a equipe sul-africana retomando a vantagem em seguida e decidindo a partida a seu favor.

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Noor afirmou, durante suas declarações no programa "Nadina", que Pušić não deveria continuar no Al-Ahli no próximo período, considerando que a permanência do treinador na equipe não levaria a uma mudança real na situação atual, especialmente após o nível apresentado pelo time durante o segundo tempo diante do Sundowns.

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A lenda do Al-Ittihad concordou com o ponto de vista de Hussein Abdulghani, que desferiu um ataque duro contra Pušić e o responsabilizou pela queda de rendimento do Al-Ahli durante a segunda metade da partida, apontando que o treinador não lidou da forma necessária com o desenrolar do jogo e não aproveitou os espaços que apareceram atrás da defesa do Sundowns.

Mohammed Noor disse que a permanência de Pušić no Al-Ahli seria "uma grande perda de tempo", em uma mensagem clara sobre sua posição a respeito do futuro do técnico, considerando que a equipe precisa de uma decisão definitiva em vez de continuar trabalhando com o mesmo estilo após a derrota para o campeão africano.

As declarações de Noor surgem em meio a uma onda de amplas críticas às quais Pušić foi submetido após a partida, depois que o Al-Ahli perdeu a chance de decidir o confronto apesar de ter voltado a empatar, antes de o Sundowns conseguir marcar o segundo gol e sair com a vitória, enquanto o treinador holandês defendeu sua equipe, afirmando que o Al-Ahli criou muitas chances durante o jogo e que não merecia a derrota.