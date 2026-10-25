Michael Carrick, o treinador do Manchester United, parece estar prestes a deixar o cargo após a derrota por 3 a 0 diante do Bournemouth, pelo Campeonato Inglês, neste domingo, mas a torcida não estava totalmente disposta a abandoná-lo.

Aqueles torcedores que tiveram o trabalho de assistir aos dolorosos noventa minutos afogaram a amargura da derrota dolorosa em casa entoando o nome de seu treinador.

Ryan abriu o placar aos 38 minutos, antes de Marcus Tavernier ampliar a vantagem do Bournemouth antes do intervalo, e foi o gol de Evanilson no segundo tempo que fez os visitantes comemorarem, enquanto o United caiu para a 16ª posição.

De acordo com o jornal "The Sun", para muitos torcedores, o trio formado por Harry Maguire, Lisandro Martínez e Senne Lammens se tornou o principal inimigo do público.

Os torcedores do United correram para a internet para expressar suas opiniões sobre o que aconteceu, e um usuário do X escreveu: "Meu Deus, Lammens, você é um completo idiota. Isso vai além do Carrick".

Outro disse: "Lammens, Maguire e Martínez foram chocantes demais ali".

E outra pessoa acrescentou: "Não há a menor chance de Maguire escapar das críticas pelo terceiro gol".

E prosseguiu: "Evanilson driblou Lammens literalmente, e mesmo assim ele nem se apressou para voltar e defender o gol. Uma defesa catastrófica em todos os sentidos da palavra".