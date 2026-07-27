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Após o choque do Mundial, Salem Al-Dawsari agrava as dores da seleção da Arábia Saudita

S. Al-Dawsari
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Arábia Saudita

O tornado ao sabor do vento

A seleção da Arábia Saudita vive um clima de preocupação devido à lesão do seu astro e principal capitão, Salem Al-Dawsari, após a chocante eliminação nas finais do Mundial de 2026.

A Arábia Saudita viveu um cenário difícil no último Mundial, ao despedir-se na fase de grupos com apenas dois pontos em três jogos, o que provocou críticas duras e um ataque feroz a todos, liderados por Al-Dawsari.

Leia também: Para escrever a história: Dembélé define a sua posição sobre a proposta do Al-Hilal

Al-Dawsari havia sido submetido a uma cirurgia no tendão do joelho, que provocou a sua ausência do período de preparação para a nova temporada do Al-Hilal.

O jornal saudita "Al-Riyadiah" noticiou que Salem Al-Dawsari poderá, com grande probabilidade, falhar a Copa do Golfo Árabe, organizada pelo Reino da Arábia Saudita no período de 23 de setembro a 6 de outubro de 2026.

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O jornal esclareceu que Al-Dawsari ficará ausente da sua equipa durante o primeiro mês e meio da temporada, um golpe doloroso para o líder da Ásia, que disputa todos os títulos.

Vale lembrar que Al-Dawsari é um dos mais importantes astros do Al-Hilal e da seleção saudita ao longo da última década, e a sua ausência deixará um enorme vazio.


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