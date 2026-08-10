Após o choque de Rodri: Bouaddi disputa com estrela do Al-Hilal entre 5 nomes para salvar o Real Madrid

Depois que as negociações com Rodri viraram de cabeça para baixo e o vencedor da Bola de Ouro ficou perto de assinar com o Barcelona, apesar de ter sido um dos nomes que Enrique Reguilme apresentou em seu programa eleitoral para a presidência do Real Madrid, o clube merengue se viu obrigado a reorganizar suas cartas no dossiê do meio-campo, diante do grande vazio deixado pela saída de Toni Kroos e Luka Modric e da necessidade de um jogador capaz de controlar o ritmo e comandar a construção do jogo.

No programa "El Larguero", o jornalista José David López colocou essa questão em sua perspectiva realista, afirmando que substituir Rodri é uma missão quase impossível, por ser ele o melhor volante do mundo, mas, em contrapartida, apresentou cinco alternativas que poderiam oferecer ao Real Madrid soluções diferentes no curto e no longo prazo.

À frente desses nomes está o inglês Adam Wharton, jogador do Crystal Palace (22 anos), que López considera o mais próximo em características de Rodri, descrevendo-o assim: "Ele é muito tranquilo com a bola, tem uma capacidade de antecipação excelente e mantém a calma sob pressão. Seu estilo de jogo se parece com o de Rodri em muitos aspectos", o que o tornou alvo dos grandes da Premier League.

A segunda opção é a jovem promessa francesa Ayyoub Bouaddi, com apenas 18 anos, que López considera o jogador ideal para essa posição graças à sua tranquilidade, à sua capacidade de tomar decisões acertadas e de romper linhas com suas habilidades de drible. Apesar de seu valor de mercado ter chegado a cerca de 80 milhões de euros, ele representa um investimento para o futuro, capaz de se tornar o eixo do meio-campo do Real Madrid pelos próximos anos.

Em busca de uma solução imediata e pronta, desponta o nome do português Rúben Neves, de 29 anos, um jogador que possui vasta experiência e qualidade comprovada na distribuição de bola e capacidade de liderança. López diz sobre ele: "Sempre recebeu propostas europeias, e graças à sua experiência e às suas qualidades de liderança seria extremamente útil agora. Ele é um dos jogadores mais aptos a comandar a construção dos ataques do Real Madrid desde o início".

A proposta do dinamarquês Pierre-Emile Højbjerg, de 31 anos, difere das anteriores, pois aposta na força física, na disciplina tática e na capacidade de cobrir todo o campo. Embora não tenha a mesma margem de evolução, ele confere à equipe a seriedade e o equilíbrio necessários, a um custo que não ultrapassa os 15 milhões de euros e talvez menos, o que o torna uma opção economicamente atraente.

A última opção, e a mais provável para López caso o Real Madrid queira agir rapidamente, é o turco Hakan Çalhanoğlu, que ele descreve como a melhor escolha se a decisão fosse para amanhã e com o compromisso de respeitar o orçamento, dizendo: "Sempre pensei nele quando Modric partiu. Ele nunca deixou de evoluir. Se eu tivesse que contratar amanhã, o escolheria", pela inteligência, tranquilidade sob pressão e capacidade de acelerar o jogo com o menor número de toques que possui, além de sua grande distinção nas bolas paradas, seja em cobranças de falta ou pênaltis.