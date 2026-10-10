O Al-Hilal perdeu mais um astro, após seu capitão Salem Al-Dawsari, poucas horas antes de disputar o aguardado clássico contra o rival tradicional Al-Ittihad.

O Al-Hilal recebe seu rival Al-Ittihad neste sábado, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, pela oitava rodada da Roshn Saudi League.

E, horas antes da partida, o jornal saudita "Arriyadiyah" confirmou a ausência do meio-campista sérvio Sergej Milinković-Savić das fileiras do Al-Hilal no clássico, por causa de uma lesão.

O jornal explicou que Savić não conseguiu passar nos testes médicos aos quais foi submetido durante o último treino, na sexta-feira, por conta de uma contusão no músculo da panturrilha sofrida durante sua participação com a seleção da Sérvia.

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A comissão médica do Al-Hilal preferiu afastar o meio-campista sérvio da partida, a fim de poupá-lo, com receio de que voltasse a se lesionar caso fosse escalado diante do Al-Ittihad.

Assim, Savić será o segundo ausente do Al-Hilal no clássico contra o Al-Ittihad, após Salem Al-Dawsari, que faltou aos treinos da equipe na sexta-feira por sentir dores na articulação do pé.

O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, trabalhará para definir as possíveis alternativas que compensem a ausência da dupla no clássico, e deverá fechar a lista final imediatamente antes da partida.

O Al-Hilal entra no clássico contra o Al-Ittihad em busca de uma vitória que lhe devolva a liderança da tabela do Campeonato Saudita, já que ocupa a terceira colocação com 18 pontos, a apenas um ponto de distância do Al-Qadsiah e do Al-Nassr, que disputaram uma partida a mais.