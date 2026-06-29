A eliminação da seleção saudita na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 não foi apenas o fim de uma participação decepcionante, mas revelou uma crise mais profunda no sistema do futebol saudita, após anos de grandes ambições e investimentos colossais, a torcida se viu diante de uma seleção sem identidade, que sofre com problemas técnicos e administrativos cujos efeitos se estenderam até o campo de jogo.

E, apesar das mudanças que começaram com a renúncia do presidente da Federação Saudita de Futebol, Yasser Al-Misehal, a próxima etapa exige uma reforma abrangente que vá além da troca de pessoas, visando a construção de um projeto futebolístico integrado que devolva a Seleção Verde ao seu lugar natural nos âmbitos continental e mundial.

As categorias de base... o verdadeiro ponto de partida de qualquer projeto

Se o futebol saudita quiser voltar a ser competitivo, o ponto de partida deve ser as categorias de base, e não a seleção principal.

As grandes seleções não são formadas meses antes dos torneios, mas sim construídas ao longo de anos de trabalho nas academias e nas seleções de base, com um plano claro para identificar, acompanhar e desenvolver talentos em todas as regiões do Reino.

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O Japão, a Coreia do Sul e até mesmo a Austrália não alcançaram sua posição atual graças a um único técnico ou a uma única geração, mas sim como resultado de um projeto que se estendeu por muitos anos, baseado na formação do jogador desde a infância e na oferta de um ambiente profissional completo.

Já na Arábia Saudita, os talentos continuam surgindo mais de forma individual do que como resultado de um sistema integrado, o que impõe a necessidade de reestruturar as competições das categorias de base, aumentar a qualidade do treinamento e contar com equipes técnicas capazes de formar jogadores preparados para o futuro.

O jogador saudita... os minutos em campo são mais importantes do que os nomes

Entre as questões mais marcantes que se destacaram fortemente nos últimos anos está o declínio da participação dos jogadores sauditas em seus clubes, especialmente após o aumento do número de jogadores estrangeiros na Liga Roshen.

Embora o projeto tenha contribuído para elevar o nível técnico da liga e atrair os melhores astros do mundo, seu impacto na seleção não foi tão forte, já que um grande número de jogadores locais perdeu suas vagas como titulares, e muitos deles passaram a ter apenas minutos limitados de jogo ao longo da temporada.

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A seleção não consegue competir com jogadores que não têm ritmo de jogo; por isso, será necessário encontrar um equilíbrio entre a força da liga e a concessão de uma oportunidade real aos jogadores sauditas de participar e se desenvolver, seja por meio da revisão dos regulamentos ou do apoio ao empréstimo de jogadores que não recebem minutos suficientes.

O profissionalismo no exterior... o caminho mais curto para o desenvolvimento do jogador

As experiências asiáticas comprovaram que o profissionalismo dos jogadores nas ligas europeias se reflete diretamente na força da seleção nacional.

O contato diário com diferentes escolas de futebol e o treinamento em ambientes altamente competitivos conferem ao jogador maior maturidade e melhor capacidade de lidar com a pressão, o que ficou claramente evidente em seleções como a do Japão e da Coreia do Sul.

O futebol saudita precisa de um projeto claro para incentivar o profissionalismo dos talentos no exterior, não se contentando em mantê-los dentro do campeonato nacional, por mais forte que seja, pois a competição europeia proporciona ao jogador experiências difíceis de serem adquiridas localmente.

Identidade técnica estável... não começar do zero a cada campeonato

Um dos principais problemas enfrentados pela seleção saudita nos últimos anos foi a frequência das mudanças técnicas, tanto no nível dos treinadores quanto das equipes administrativas.

Cada técnico trouxe ideias diferentes, um elenco novo e um estilo de jogo distinto, fazendo com que o processo de construção recomeçasse do zero a cada vez, o que impediu a seleção de formar uma personalidade clara e uma identidade estável.

O que é necessário na próxima fase é estabelecer uma estratégia técnica de longo prazo, à qual a Federação se comprometa independentemente do nome do técnico, de modo que todas as seleções de base joguem com a mesma filosofia e a transição do jogador para a seleção principal se torne mais suave.

Gestão profissional, longe de reações impulsivas

Os acontecimentos recentes comprovaram que decisões impulsivas não constroem uma seleção, e que o sucesso começa com uma gestão que possua uma visão clara e planos que se estendam por anos, e não apenas até o próximo torneio.

O que é necessário é uma gestão que atue de acordo com indicadores de desempenho claros, sujeita a avaliações e prestação de contas, com distribuição profissional de competências e aproveitamento dos talentos nacionais em diversos cargos técnicos e administrativos.

Além disso, as grandes decisões, como a escolha do técnico ou a mudança da comissão técnica, devem fazer parte de um projeto de longo prazo, e não ser uma resposta à pressão da torcida ou aos resultados de um único campeonato.