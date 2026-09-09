O marroquino Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal, aprofundou as feridas da equipe antes do confronto contra o Al-Taawoun pela Roshn Saudi League, após o choque ocorrido na última partida diante do Neom.

O Al-Hilal visita o Al-Taawoun no próximo sábado, no estádio deste último, em Buraydah, pela sétima rodada da Roshn Saudi League.

E 72 horas antes da partida, o Al-Hilal anunciou a ausência de Bounou nos treinamentos coletivos realizados pela equipe nesta quarta-feira, por causa da lesão.

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O "Líder" esclareceu, em um tuíte por meio de sua conta oficial no site "X", que o goleiro marroquino esteve na clínica médica do centro esportivo de Al-Majidiyah, em decorrência de ter sofrido uma lesão no músculo posterior da coxa.

Bounou havia sofrido a lesão antes do confronto contra o Neom, na última segunda-feira, no estádio Kingdom Arena, pela sexta rodada da Roshn League, quando Mohammed Al-Owais entrou em seu lugar, mas ele fracassou em proteger a equipe da derrota por 2 a 0.

Segundo Thamer Al-Shahrani, especialista em fisioterapia, a lesão de Bounou é leve e não é motivo de preocupação, porém a situação do goleiro marroquino parece incerta antes da próxima partida contra o Al-Taawoun.

Vale lembrar que o Al-Hilal ocupa a liderança da tabela de classificação do Campeonato Saudita com 15 pontos, conquistados em 5 vitórias e uma única derrota, à frente do Al-Qadsiah, segundo colocado, pelo saldo de gols.