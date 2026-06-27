Amir Qalinoi, técnico da seleção iraniana, expressou sua profunda tristeza e choque após o empate com a seleção egípcia por 1 a 1, na manhã deste sábado, na cidade de Seattle, nos Estados Unidos; a partida reuniu as condições logísticas adversas que a equipe enfrentou ao longo do torneio e a falta de sorte chocante nos últimos instantes da partida da Copa do Mundo, após a anulação de um gol por impedimento milimétrico, e o rebote da cabeçada de Saeed Ezzatollah na trave do goleiro Mustafa Shubair nos acréscimos.

A seleção iraniana entrou em campo com o objetivo de vencer para garantir a vaga direta como vice-campeã do Grupo 7, atrás da Bélgica, superando circunstâncias excepcionais e difíceis; a equipe foi obrigada a transferir seu campo de treinamento do estado americano do Arizona para a cidade mexicana de Tijuana antes do início do torneio, em meio às tensões políticas e militares entre o Irã e os Estados Unidos.

Aos 93 minutos de uma partida de tirar o fôlego, o zagueiro iraniano Shujaa Khalilzadeh pensou ter marcado o gol mais valioso e famoso da história do futebol iraniano ao balançar a rede dos Faraós, partindo em comemoração ao tirar a camisa em meio ao cerco de seus companheiros; ele até saiu do meio das comemorações usando óculos escuros engraçados para celebrar a vantagem (2 a 1) e a passagem histórica para a segunda fase; No entanto, a enorme alegria iraniana durou apenas alguns instantes, depois que a tecnologia do VAR interveio para anular o gol por um impedimento milimétrico devido ao avanço da ponta do pé do jogador, concedendo assim à seleção egípcia a passagem histórica para as oitavas de final pela primeira vez em sua história, onde enfrentará a Austrália, enquanto o Irã ficou à espera de cálculos complexos para se classificar entre os melhores terceiros.

Qalinoi comentou na coletiva de imprensa após a partida, segundo o site “ESPN”: “Existem regras claras baseadas na tecnologia e eu aceito isso, mas estou completamente arrasado com esse azar terrível; ter nosso gol anulado por milímetros, essa é a justiça tecnológica, mas é um azar que enlouquece. Sempre disse que somos uma seleção injustiçada, e agora posso dizer que também somos uma seleção azarada”, referindo-se às restrições rigorosas de viagem e à recusa de vistos de entrada nos Estados Unidos para alguns membros de sua comissão técnica.

A reportagem revelou o sofrimento da delegação iraniana, que foi obrigada a voar de ida e volta do México para os Estados Unidos para disputar as duas primeiras partidas, chegando apenas um dia antes do jogo e partindo imediatamente após o apito final; Qalinoi explicou o impacto físico disso: “No futebol, os indicadores fisiológicos caem após qualquer partida, e quando você é forçado injustamente a embarcar em um voo de três horas para voltar, você destrói completamente o processo de recuperação. Fizeram isso conosco três vezes; o tratamento que nos dispensaram foi terrível e prejudicial, e espero que o mundo veja isso, sem falar na guerra que assola nosso país.”

O técnico iraniano concluiu seu discurso com um apelo urgente ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, para que se oponha ao país anfitrião no futuro e impeça a repetição dessas restrições, prestando uma homenagem ao seu país: “Digo à minha nação e à equipe: o que esses jovens fizeram esta noite, apesar de todos esses obstáculos, ficará gravado na história com letras de ouro, e o mundo agora está orgulhoso do Irã.”