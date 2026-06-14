O marroquino Yassine Bounou, goleiro da seleção marroquina, continuou a ser o centro das atenções no cenário internacional após desempenhar um papel de destaque na valiosa conquista dos “Leões do Atlante” contra o Brasil, com um empate (1 a 1) na primeira rodada da disputa do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, que também conta com as seleções do Haiti e da Escócia.

A seleção marroquina fez uma grande partida contra um dos principais candidatos ao título, conseguindo acompanhar o ritmo das estrelas da “Seleção” durante os 90 minutos, graças à excelente organização defensiva e ao desempenho brilhante do goleiro Bono, que esteve presente nos momentos mais decisivos do jogo.

Apesar de ter ficado de fora da partida devido a uma lesão muscular sofrida antes do início da Copa do Mundo, o astro brasileiro Neymar da Silva fez questão de estar próximo da delegação de sua seleção, antes de se dirigir, logo após o apito final, diretamente ao seu ex-companheiro no Al-Hilal, Yassine Bono.

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Em uma cena que gerou grande repercussão entre os torcedores, Neymar trocou palavras e sorrisos com o goleiro marroquino antes de pedir sua camisa, em um momento que refletiu a relação especial que une a dupla desde a época em que jogaram juntos no Al-Hilal, entre 2023 e 2025, antes do retorno do astro brasileiro ao Santos.

O pedido de Neymar pela camisa não foi apenas um gesto passageiro, mas foi considerado por muitos torcedores como uma clara demonstração de apreço pelo prestígio que Bono alcançou no cenário mundial, depois de se tornar um dos goleiros mais respeitados entre as estrelas do futebol graças ao seu desempenho consistente em grandes competições.

Já dentro do campo, Bono foi indiscutivelmente um dos destaques da partida, defendendo quatro chutes perigosos dentro da área e levando a melhor em vários confrontos diretos com os atacantes brasileiros, mantendo vivas as chances de sua seleção de sair com um resultado positivo.

O goleiro marroquino continua a escrever novos capítulos de brilhantismo em grandes eventos, confirmando que o que apresentou na Copa do Mundo de 2022 não foi apenas uma exceção, mas sim uma continuação de uma trajetória repleta de conquistas e atuações marcantes, dando aos torcedores marroquinos grande confiança na capacidade dos “Leões do Atlante” de enfrentar as grandes seleções durante a atual edição da Copa do Mundo.