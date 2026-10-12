O alemão Jens Wissing, técnico do Al Ittihad, abriu o capítulo dos erros que custaram a derrota de sua equipe para o Al Hilal por 3 a 2 no clássico da oitava rodada do Campeonato Saudita, afirmando que o time precisa evoluir rapidamente antes do aguardado confronto com o Shabab Al Ahli, de Dubai, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Wissing reconheceu que o Al Ittihad não apresentou o nível esperado durante o clássico, destacando que o Al Hilal mereceu a vitória diante do que as duas equipes mostraram e dos erros cometidos pelos jogadores do "Decano".

O treinador alemão disse durante a entrevista coletiva: "Depois da pausa, queríamos voltar com uma vitória e, infelizmente, não conseguimos por causa dos erros que aconteceram e que podemos evitar. Não fizemos uma partida no nível que desejávamos, e a vitória do Al Hilal foi merecida, considerando a atuação deles e os erros que cometemos".

Wissing reconhece: os erros do Al Ittihad fizeram a diferença

O técnico do Al Ittihad não limitou os problemas de sua equipe apenas aos aspectos técnicos, mas apontou a importância de melhorar a qualidade das decisões tomadas pelos jogadores durante as partidas, considerando que a pressa ou a má escolha nos momentos decisivos pode custar caro ao time, mesmo quando se trata de jogadores com grande experiência.

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Wissing afirmou: "Estamos trabalhando para melhorar a qualidade das decisões, e às vezes nos falta sorte. Tomar a decisão no momento certo é difícil, por vezes até para jogadores de nível mundial, e isso acontece em todas as partes do mundo. Estamos trabalhando nisso, e não vai mudar da noite para o dia, mas vem com trabalho e repetição".

Essa declaração coloca parte da responsabilidade sobre os jogadores, que terão de demonstrar maior concentração nos próximos confrontos, especialmente porque o Al Ittihad perdeu para o Al Hilal pela primeira vez no Campeonato Saudita nesta temporada, depois que o adversário aproveitou os erros defensivos e conseguiu garantir os três pontos, ampliando a vantagem na liderança da tabela.

Confronto com o Shabab Al Ahli: chance de apagar os efeitos do clássico

Sobre a preparação para o duelo asiático, o treinador alemão explicou que os trabalhos seguem normalmente, com foco na correção dos erros e na preparação dos jogadores, recusando-se a revelar detalhes de seu plano tático e afirmando que o objetivo principal continua sendo conquistar a vitória e chegar ao gol do adversário.

Wissing disse: "Minha preparação para esse jogo é como para qualquer outro, e isso é natural. Estamos trabalhando na correção dos erros e não quero revelar o plano. Queremos marcar gols, e esse é o nosso jeito".

O técnico do Al Ittihad destacou que a equipe é capaz de evitar a repetição de resultados negativos, desde que aproveite as lições anteriores e não caia nos mesmos erros, explicando que o trabalho contínuo com os jogadores é o caminho para melhorar o desempenho e recuperar os resultados positivos.

O confronto com o Shabab Al Ahli tem importância especial para Wissing, que busca uma resposta prática depois da derrota no clássico, longe das declarações e das promessas. A vitória no compromisso asiático pode dar ao Al Ittihad a chance de recuperar a confiança rapidamente, enquanto qualquer novo tropeço trará de volta as perguntas sobre a capacidade do time de resolver seus problemas, sobretudo diante da pressão do calendário e da disputa de várias competições na próxima etapa.