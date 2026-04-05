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Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport
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Após o choque contra o Al-Hilal... Riyad Mahrez seduz a torcida do Al-Ahli com uma promessa histórica

Al-Ahli x Damac
Al-Ahli
Damac
Campeonato Saudita
Al Hilal x Al-Taawoun
Al Hilal
Al-Taawoun
R. Mahrez
Argélia
Arábia Saudita
Argélia

O astro argelino não sabe o que é desistir

O astro argelino Riyad Mahrez, ponta do Al-Ahli de Jeddah, conquistou a torcida do clube ao relembrá-la de sua promessa histórica de que o Al-Ahli é capaz de conquistar o título da atual edição da Liga Roshen.

Mahrez havia prometido aos torcedores do Al-Ahli conquistar a Liga Roshen, durante a comemoração do título da última edição da Liga dos Campeões da Ásia.

Mahrez decidiu republicar o vídeo da promessa histórica em sua conta oficial na rede social “X” nas últimas horas.

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Isso aconteceu após o Al-Hilal empatar com o Al-Taawoun por 2 a 2 na 27ª rodada da Liga Roshen, perdendo dois pontos e ficando empatado com o Al-Ahli na segunda colocação, mas com vantagem apenas no saldo de gols, a sete rodadas do fim.

O Al-Ahli havia conquistado a vitória na mesma rodada contra o Damac, por 3 a 0, ontem, sábado, em seu estádio e diante de sua torcida.


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