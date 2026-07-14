Após o choque contra o Al-Hilal... Ex-goleiro do Al-Nassr substitui Al-Oweis no Al-Dir’iya

O clube Al-Dir’iya continuou a reforçar seu elenco de forma significativa, antes do início de sua primeira temporada na Liga Roshen da Arábia Saudita, ao contratar o ex-goleiro do Al-Nassr.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que o clube Al-Dir’iya chegou a um acordo com Amin Bukhari, ex-goleiro do Al-Nassr, para que ele se junte ao time durante a próxima janela de transferências de verão, em uma transferência sem custos, após o término de seu contrato com o Al-Fateh.

O jornal explicou que Bukhari assinará um contrato de uma única temporada, com opção de renovação, durante a atual pré-temporada da equipe saudita na Suécia, desde que seja aprovado no exame médico.

O Al-Dir’iya será o sétimo clube pelo qual o goleiro de 29 anos jogará na Liga Saudita, depois do Al-Ittihad, Al-Ain, Al-Ittifaq, Damak, Al-Fateh, além do Al-Nassr, pelo qual atuou entre 2020 e 2025.

A contratação de Bukhari pelo Al-Dir’iya ocorre poucos dias após o clube não ter conseguido contratar o goleiro saudita Mohammed Al-Owais, pelo qual havia se empenhado fortemente, antes que este decidisse se transferir para seu antigo clube, o Al-Hilal.

O clube, recém-promovido à Liga Roshen, já havia reforçado a posição de goleiro ao fechar acordo com Nikola Vasilj, goleiro da seleção da Bósnia, para que ele se juntasse ao time com um contrato de duas temporadas.

Vale lembrar que o Al-Dir’iya participa pela primeira vez em sua história da Liga Roshen da Arábia Saudita, tendo se classificado após a vitória sobre o Al-Ula na final da repescagem para a promoção da Liga Yello para a primeira divisão.