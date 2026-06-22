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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Após o choque contra a Espanha... O que aconteceu entre Donis e os jogadores da seleção saudita?

G. Donis
Espanha x Arábia Saudita
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O técnico grego se agarra à última esperança

Uma reportagem revelou os bastidores da conversa que ocorreu entre o grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, e os jogadores do “Verde” após a goleada sofrida contra a Espanha por 0 a 4, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita sofreu uma derrota dura diante da Espanha, adiando assim a decisão de seu destino no torneio para a última rodada, contra a seleção de Cabo Verde.

De acordo com o que foi divulgado pelo canal “Al Arabiya”, Donis fez questão de se reunir com os jogadores no vestiário após o término da partida, numa tentativa de elevar o ânimo deles após o resultado pesado sofrido pela equipe.

O técnico grego garantiu aos jogadores que a derrota para a Espanha não deve afetar sua autoconfiança, ressaltando que a seleção ainda tem uma chance real de alcançar seu objetivo na competição.

Donis destacou, durante sua fala, que está trabalhando para formar um grupo capaz de servir à seleção saudita nos próximos anos, explicando que os jogadores atuais representam o núcleo principal desse projeto e que sua confiança neles não foi abalada, apesar da derrota.

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O técnico da Seleção Saudita pediu aos seus jogadores que mantivessem a calma e não dessem atenção às críticas que se seguiram à partida, afirmando que a equipe ainda tem capacidade de se recuperar com força no próximo confronto.

Donis também explicou que a comissão técnica já começou a pensar na partida decisiva contra Cabo Verde, indicando que possui um plano específico para esse confronto, no qual começará a trabalhar nos próximos dias a fim de corrigir os erros cometidos contra a Espanha.

A seleção saudita espera superar os efeitos da última derrota e recuperar rapidamente o equilíbrio, já que o confronto contra Cabo Verde será decisivo para definir as chances dos “Verdes” de se classificarem para a próxima fase da Copa do Mundo de 2026.

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