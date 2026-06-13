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Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Após o caso da Suíça, o Marrocos lidera uma lista preocupante na história da Copa do Mundo

Brasil x Marrocos
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Os pênaltis prejudicam os Leões do Atlas

O gol marcado pelo astro suíço Breel Embolo, de pênalti, provocou uma mudança notável em uma das estatísticas históricas da Copa do Mundo, neste sábado.

Empoulou converteu com sucesso o primeiro pênalti da história de seu país na Copa do Mundo, colocando a Suíça à frente por 1 a 0 contra o Catar, na primeira rodada da disputa do Grupo B, no Estádio de Levi, no estado americano da Califórnia.

Com isso, o Marrocos (23 partidas) tornou-se a seleção que disputou o maior número de jogos na Copa do Mundo sem receber um único pênalti.

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O gol também teve um significado especial para Embolo em nível individual, já que o atacante suíço se juntou à lista de jogadores que marcaram na Copa do Mundo enquanto defendiam o clube francês Rennes.

A lista inclui: François Umam-Bieck com Camarões em 1990, Alexander Frei com a Suíça em 2006, Asamoah Gyan (Gana) em 2010, Wahbi Khazri (Tunísia) em 2018, Lukáš Meir pela Croácia em 2022, antes de Emboo se juntar a eles hoje.

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