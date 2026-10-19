Após o brilho de Diomande, Mourinho anuncia a situação de Vinícius para o duelo contra o Leipzig

O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, revelou a situação do brasileiro Vinícius Júnior, jogador do clube merengue, quanto à participação no confronto contra o Leipzig.

Real Madrid e Leipzig se enfrentam na próxima quarta-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Vinícius ficou de fora da partida do Real Madrid contra o Sevilla, no último domingo, por suspensão, e ainda vai desfalcar a equipe em outros três jogos de LaLiga.

Após a ampla vitória por 4 a 1 sobre o Sevilla, Mourinho foi questionado sobre a situação de Vinícius, especialmente depois da boa atuação de Diomande na partida de ontem.

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E disseMourinho aos jornalistas: "Não gosto de fazer as coisas dessa maneira, mas são circunstâncias impostas. Na quarta-feira, ele será titular. A Liga dos Campeões é uma oportunidade para manter o entusiasmo dele em alta, para que não se limite apenas a treinar, mas também ganhe ritmo de jogo".





E prosseguiu: "Ele está em plena forma e, como não jogou hoje (contra o Sevilla), trabalhou duro na parte física. Desejo-lhe toda a sorte, porque ele merece. Precisamos dele".

E concluiu: "O Leipzig não é a equipe que fez uma má apresentação ontem em Munique (derrota por 6 a 1 para o Bayern). É um adversário completamente diferente".