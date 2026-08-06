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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Após o baque do Al-Ettifaq, o Al-Nassr fica sozinho sem contratações no Campeonato Saudita

Mercado da bola
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Al-Ettifaq
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Quando o "Mundial" começará suas contratações?

O Al-Nassr se tornou o único clube da Liga Saudita Roshan que não realizou nenhuma contratação durante a atual janela de transferências de verão.

O Al-Ettifaq havia fechado sua primeira contratação do verão, na última quarta-feira, com a chegada de Bersant Celina, meia-armador da seleção de Kosovo, em uma transferência gratuita, após o fim de seu contrato com o AEK, da Grécia.

A primeira contratação do Al-Ettifaq no mercado de verão veio depois que o clube obteve a aprovação do comitê de registro da Liga Saudita, após ter estado sujeito a algumas restrições financeiras.

Com isso, todos os times da Liga Saudita Roshan realizaram ao menos uma contratação no atual mercado de verão, com exceção do Al-Nassr, que não contratou nenhum jogador novo até o momento.

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O Al-Nassr chegou a um acordo com o Real Mallorca, da Espanha, para a contratação de seu meio-campista português Samu Costa durante a atual janela de transferências de verão, mas a negociação ainda não foi concluída, por causa das restrições financeiras impostas ao clube.

De acordo com uma reportagem anterior do jornal saudita "Al-Riyadiya", o Al-Nassr sofre com um grande inchaço no volume de suas dívidas, que chegam a 800 milhões de riais, o que exigiu a imposição de restrições financeiras ao clube, impedindo-o de fechar novas contratações.

Isso acontece em um momento em que o atual campeão da Liga Saudita precisa de algumas novas contratações, especialmente após a saída do croata Marcelo Brozovic do time, ao término de seu contrato no fim da temporada passada.

A torcida do Al-Nassr espera que essa crise seja resolvida o mais rápido possível, sobretudo porque a Liga Saudita Roshan começará daqui a uma semana.

O Al-Nassr inicia sua caminhada na Liga Roshan no sábado, 15 de agosto, quando enfrenta o Al-Fateh na primeira rodada da competição.

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