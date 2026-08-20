O Barcelona segue em busca de um centroavante de ofício para reforçar seu elenco durante a atual janela de transferências de verão, mas enfrenta um novo obstáculo, depois que a Inter de Milão confirmou não ter interesse em negociar a saída de seu atacante argentino, Lautaro Martínez, segundo o jornal "Sport", da Catalunha.

O Barça foi obrigado a procurar outras opções distantes de Julián Álvarez, diante da postura firme do Atlético de Madrid em manter seu atacante argentino, e da recusa também em entrar em negociações sobre sua saída.

Parece que o clube catalão enfrentará uma situação semelhante caso decida se voltar para Lautaro, de acordo com o que noticiou a imprensa italiana.

Leia também

García espectador e Hamza reivindica seu direito: "Sport" avalia os jogadores do Barcelona diante do Al Ahly

Em vídeo: violência no Camp Nou; polícia catalã expulsa torcedores do Al Ahly

Apesar da atuação de destaque de Hamza Abdelkarim durante o período de pré-temporada, o treinador Hansi Flick continua apegado à ideia de contratar outro atacante, após a saída de Ferran Torres para o Paris Saint-Germain, o que coloca a direção esportiva diante de uma missão difícil.

A imprensa italiana, incluindo a "Sky Sport Italia", confirmou que a Inter considera Lautaro Martínez inegociável, e que o clube não pretende abrir as portas para negociações sobre seu atacante, mesmo antes de o Barcelona se movimentar oficialmente para contratá-lo.

Símbolo da Inter

Lautaro se prepara para disputar sua nona temporada com a camisa da Inter, depois de se juntar ao clube italiano em 2018, vindo do Racing Club, da Argentina, por cerca de 25 milhões de euros.

Desde sua chegada a Milão, o atacante de 28 anos se transformou em um dos principais símbolos do time, e seu valor de mercado subiu de forma expressiva, chegando anteriormente a 100 milhões de euros, sendo atualmente estimado em cerca de 85 milhões de euros.

A missão do Barcelona de contratar Lautaro fica ainda mais difícil, diante do vínculo do jogador com a Inter até 2029, além de seu alto salário e do sentimento de estabilidade na cidade de Milão junto de sua família.

Apesar disso, alguns fatores podem seduzi-lo a partir, entre eles viver uma nova experiência depois de longos anos na Inter, valorizar-se futebolisticamente, além de obter uma chance maior de disputar títulos e prêmios individuais, como a Chuteira de Ouro e a Bola de Ouro, de acordo com o "Sport".

O jornal concluiu: "Mas, faltando menos de duas semanas para o fechamento do mercado de transferências, e diante da necessidade cada vez maior do Barcelona de contratar um centroavante de ofício, a tentativa do clube catalão de romper a postura da Inter em relação a Lautaro parece uma missão extremamente difícil, depois de já ter esbarrado em uma parede semelhante em suas tentativas de contratar Álvarez".

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora".