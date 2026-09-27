O Atlético de Madrid não encerrou o assunto do dérbi contra o Real Madrid, mesmo após alguns dias do confronto emocionante, já que as declarações dos jogadores do time ainda carregam mensagens claras contra os protestos do clube merengue em relação às decisões da arbitragem, com destaque para as críticas do treinador José Mourinho.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", Álex Baena, jogador do Atlético de Madrid, expressou a posição do vestiário de seu time sobre a polêmica que se seguiu à vitória dos rojiblancos por 2 a 1, considerando que o alvoroço provocado pelo Real Madrid em torno da arbitragem reflete a não aceitação da derrota.

Baena disse, antes de sua participação com a seleção da Espanha diante da Inglaterra, na partida em que entrou como reserva: "Acredito que eles reclamam porque perderam. Se tivesse acontecido o contrário, não haveria toda essa polêmica sobre a arbitragem. Quando o Real Madrid perde para o Atlético, eles tentam procurar outras coisas para falar em vez de focar na partida".

E Baena não parou nas críticas ao Real Madrid, mas sim direcionou suas flechas diretamente a Mourinho, considerando que a coletiva de imprensa realizada pelo treinador após o dérbi, durante a qual ele apresentou uma série de lances de arbitragem, não passou de uma reação à derrota.

E disse: "Acredito com certeza que foi uma espécie de ataque de raiva, porque a forma como ele apareceu na coletiva de imprensa, com os pedaços de papel coloridos, pareceu isso, e foi uma prova de que ele não sabe como aceitar a derrota".









O vestiário do Atlético entende que o desempenho do árbitro Ortiz Arias foi discutível em alguns lances, mas se recusa a reduzir toda a partida às decisões da arbitragem, especialmente porque o time jogou por períodos em desvantagem numérica e acreditou ter sido o lado melhor e merecido a vitória.

Segundo a "Marca", o Atlético não entendeu o motivo do tamanho das críticas vindas do Real Madrid, especialmente porque os jogadores do time se lembram de confrontos anteriores no dérbi que tiveram decisões de arbitragem consideradas injustas pelo clube, entre elas as expulsões de Dani Ceballos e Ángel Correa.

Por isso, os jogadores do Atlético entendem que o que aconteceu no último dérbi não pode ser separado de um longo histórico de polêmica arbitral entre os rivais. E alguns integrantes do time resumem sua posição na frase: "Eles não estão acostumados a que isso aconteça com eles", em referência ao sentimento das equipes que enfrentam o Real Madrid, especialmente no estádio Santiago Bernabéu, de que foram alvo de decisões de arbitragem polêmicas.

E, apesar da continuidade da tensão, o Atlético espera que as consequências do dérbi não se estendam aos próximos confrontos entre as equipes, já que ainda há outro jogo no Campeonato Espanhol no estádio Santiago Bernabéu, com a possibilidade de que o embate entre eles se renove na Copa do Rei, na Liga dos Campeões da Europa ou na Supercopa da Espanha.