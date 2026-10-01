O Manchester City está em uma situação pouco invejável, e seu cenário pode mudar radicalmente caso receba uma punição severa, como o rebaixamento ou a dedução de pontos. Uma penalidade desse tipo levaria as estrelas do time a reconsiderar seriamente seu futuro no clube, especialmente porque ele conta com uma abundância de jogadores talentosos.

A liga da Premier League inglesa anunciou na última terça-feira que uma comissão independente condenou o Manchester City por cometer todas as infrações relacionadas à violação das regras do fair play financeiro ao longo de 9 temporadas, entre 2009/2010 e 2017/2018, além de condená-lo por três das quatro acusações relacionadas à falta de cooperação com a investigação da liga.

Por sua vez, o jornal catalão Mundo Deportivo noticiou que, na última temporada, o Barcelona monitorou de perto um dos zagueiros do Manchester City, o croata Josko Gvardiol (24 anos), que se destaca por uma força física enorme e uma excelente capacidade defensiva, sendo capaz de frustrar os ataques adversários e construir as jogadas desde a defesa com total controle. Além disso, sua versatilidade em campo é uma vantagem fundamental, já que pode atuar com habilidade como lateral, apesar de ser zagueiro central.

Por isso, para a comissão técnica do Barcelona, comandada pelo técnico Hans Flick, Gvardiol era o zagueiro ideal para reforçar a defesa do clube catalão nesta temporada. No entanto, a negociação não era fácil de concretizar. Primeiro, porque o jogador recebe um salário elevado, e o Manchester City queria melhorá-lo; e segundo, porque seu clube o considerava um pilar fundamental, do qual não se podia abrir mão.

O Barcelona sondou sua situação, mas ele decidiu que não tinha interesse em sair, especialmente diante da existência de uma proposta de renovação de contrato. Assim, voltou suas atenções para outros alvos, como o italiano Alessandro Bastoni, zagueiro central da Inter de Milão. No fim de julho, Gvardiol renovou seu contrato com o Manchester City até 30 de junho de 2031, com um aumento salarial.



