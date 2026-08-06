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FC Shakhtar Donetsk v BSC Young Boys - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Após o anúncio oficial: quando Postecoglou inicia sua trajetória no Al-Ahli saudita?

Al Diriyah x Al-Ahli
Al Diriyah
Al-Ahli
Campeonato Saudita
M. Pusic
Arábia Saudita
Países Baixos

O treinador holandês se prepara para suceder ao alemão Matthias Jaissle

Relatos da imprensa revelaram a data de chegada do holandês Marino Pusic, novo diretor técnico do Al-Ahli, para comandar o clube saudita na próxima temporada.

O Al-Ahli anunciou, na madrugada desta quinta-feira, a contratação de Pusic, com um contrato que se estende por duas temporadas e termina em 2028, para substituir o técnico alemão Matthias Jaissle, que se transferiu para treinar o Newcastle United, da Inglaterra.

O jornal saudita "Arriyadiyah" disse que Pusic chegará à cidade de Jidá, na noite desta quinta-feira, para iniciar sua missão com o clube saudita.

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Uma missão difícil aguarda o técnico holandês, já que ele iniciará sua preparação com a equipe de forma imediata, especialmente porque as disputas da Saudi Pro League começam dentro de uma semana.

Campeonato Saudita
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL

O Al-Ahli inicia oficialmente a nova temporada no dia 13 de agosto, quando enfrenta o Al-Diriyah, na primeira rodada da Saudi Pro League.

O Al-Ahli busca a conquista do Campeonato Saudita, ausente de suas vitrines desde 2016, além de manter o título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, conquistado nas duas últimas temporadas.

Vale lembrar que o Al-Ahli disputou 7 amistosos antes do início da nova temporada, 6 deles em seu antigo estágio de preparação na Áustria e em Portugal, sob o comando do técnico alemão Matthias Jaissle, nos quais venceu apenas o Saalfelden, da Áustria, pelo placar de 8 a 0.

Em contrapartida, o Al-Ahli perdeu 4 partidas, para o Holstein Kiel, da Alemanha, o Vitória de Guimarães e o Portimonense, de Portugal, e o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, enquanto empatou com gols com o Rio Ave, de Portugal, e o Fulham, da Inglaterra.

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