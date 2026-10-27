A atitude do canal de televisão do Real Madrid gerou polêmica após a cerimônia da Bola de Ouro de 2026, depois que a emissora interrompeu a transmissão do evento, realizado na noite de segunda-feira no teatro London Palladium, assim que ficou clara a vitória do inglês Harry Kane na premiação, em vez do francês Kylian Mbappé, astro do time merengue.

O jornal espanhol "Sport" relatou que o canal cortou a transmissão rapidamente após o anúncio da vitória do atacante do Bayern de Munique, apesar de ter surgido uma mensagem na tela informando que o conteúdo não estava disponível por motivos relacionados aos direitos de transmissão audiovisual, o que levantou questionamentos sobre o momento da interrupção da cobertura.

A consagração de Kane veio após uma temporada excepcional, na qual marcou 73 gols em 65 partidas, sendo 61 deles pelo Bayern de Munique, superando seus concorrentes e conquistando o prêmio individual mais importante do futebol.

Em contrapartida, Mbappé ficou na segunda colocação, enquanto o espanhol Lamine Yamal apareceu em uma posição de destaque, após ser premiado como melhor jogador jovem pela terceira vez consecutiva.

O jornal destacou que alguns observadores acreditavam que Mbappé seria capaz de vencer a Bola de Ouro, apesar da controvérsia em torno do merecimento de sua consagração, já que ele não conquistou títulos coletivos na temporada anterior, além de seu saldo de gols não ter sido o mais alto entre os concorrentes.

O canal de televisão do Real Madrid é uma das principais plataformas por meio das quais o clube expressa suas posições, e seu nome esteve associado recentemente a vídeos que criticaram o desempenho dos árbitros e geraram objeções de outros clubes, que consideraram esse material uma forma de pressionar os árbitros antes das partidas, sem que o clube tenha sofrido punições por isso.



