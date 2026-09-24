Pela primeira vez em 14 anos, a França se prepara para disputar uma partida oficial sem seu rosto habitual à beira do campo. Com o início da era Zinedine Zidane à frente dos Bleus, a imprensa francesa detonou uma surpresa de peso.

Didier Deschamps, que se despediu dos Bleus após a Copa do Mundo de 2026, recebeu uma proposta oficial de um dos grandes da Europa, e sua resposta foi chocante para todos.

Didier Deschamps baixou a cortina sobre sua jornada com os Bleus após o fim da caminhada da França na Copa do Mundo de 2026, encerrada com uma dura e humilhante derrota por 6 a 4 diante da Inglaterra na partida de disputa do terceiro lugar.

E, desde o anúncio de sua renúncia, o treinador de 57 anos vive uma vida completamente distante da agitação da seleção e da pressão da mídia, aproveitando seu tempo livre, sem romper por completo sua ligação com o futebol.

Propostas chovem: do Al-Hilal e Real Madrid às seleções

Apesar de seu afastamento, o telefone de Deschamps não parou de tocar. Nas últimas semanas, seu nome foi associado a diversos grandes projetos.

Depois de figurar na lista restrita do Real Madrid neste verão e de ser um forte candidato a assumir o comando do Al-Hilal, da Arábia Saudita, o campeão mundial de 1998 como jogador e de 2018 como treinador recebeu uma proposta surpreendente de um grupo de seleções europeias em busca de um treinador do tamanho de seu nome.

Segundo revelou a rede francesa Foot Mercato, a mais recente dessas propostas veio da seleção turca, próximo adversário da França na Liga das Nações da Europa.

A investida turca acontece após a queda de rendimento do atual treinador Vincenzo Montella e a decepcionante eliminação da seleção turca na fase de grupos da última Copa do Mundo, quando a Federação Turca tentou convencer Deschamps a comandar o novo projeto.

Mas Deschamps, de acordo com a rede francesa, recusou a proposta em apenas 24 horas, preferindo aguardar e não se precipitar na escolha de seu próximo destino.

Uma decisão que se alinha perfeitamente à estratégia do treinador francês nos últimos meses, já que seu nome havia sido associado anteriormente a grandes seleções, como a Itália, mas ele faz questão de estudar cada passo com extremo cuidado antes de retornar.

E, enquanto o mundo aguarda para conhecer o próximo desafio de Didier Deschamps, a França se prepara para virar a página definitivamente e abrir um novo capítulo intitulado Zinedine Zidane, que comandará os Bleus pela primeira vez diante da Turquia, em uma partida que simbolizará o fim da era Deschamps e o início de um novo tempo.