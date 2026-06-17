Após o agravamento do caso Negreira... o Barcelona surpreende Pérez com uma ação oficial

O Barcelona acirrou a guerra com seu rival, o Real Madrid, com uma medida decisiva, poucas horas após o comunicado do clube madrilenho sobre a intensificação do caso Negreira e o pedido à União Europeia de Futebol (UEFA) para que punisse o Barça.

O Real Madrid endureceu sua posição no caso “Negreira”, após anunciar nesta quarta-feira que apresentou uma petição oficial à União Europeia de Futebol (UEFA), solicitando a reabertura do processo disciplinar relacionado aos pagamentos que José Negreira, ex-vice-presidente da Comissão de Árbitros da Federação Espanhola de Futebol, recebeu do clube Barcelona.

Horas depois, o Barcelona divulgou um comunicado oficial exigindo que fossem tomadas medidas contra Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, devido às declarações que ele fez nos dias 12 e 13 de maio, em concomitância com sua campanha eleitoral.

O Barça afirmou em seu comunicado oficial: “O clube do Barcelona insta a Liga Espanhola, a Federação Espanhola de Futebol e a Comissão de Árbitros da Espanha a tomarem medidas diante das declarações proferidas por Florentino Pérez”.

E continuou: “O presidente do Clube Barcelona, Rafael Yusti i Abell, enviou hoje uma carta oficial aos presidentes da Liga Espanhola, Javier Tebas; da Federação Espanhola de Futebol, Rafael Lozano; e da Comissão Técnica de Árbitros, Francisco Soto, a respeito das declarações proferidas pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, em diversos eventos públicos nos dias 12 e 13 de maio”.

E acrescentou: “O clube Barcelona considera que essas declarações, além de serem incorretas, constituem um grave ataque à honra e à reputação das competições da primeira divisão, bem como à comunidade de árbitros como um todo, e que prejudicam a reputação e a credibilidade do futebol profissional na Espanha”.

O Barça prosseguiu: “O clube insta os organizadores envolvidos no campeonato e os árbitros a defenderem a reputação de suas instituições, tal como o clube fez recentemente ao solicitar a reconciliação, e exige também que as autoridades competentes, dentro dos limites de suas competências, tomem urgentemente as medidas legais coordenadas necessárias contra o Sr. Pérez, a fim de proteger a honra, a integridade e o prestígio das instituições que representam e das competições que organizam”.

Vale lembrar que Pérez provocou a ira do Barcelona após suas declarações contundentes sobre o caso Negreira, que ele descreveu como o pior escândalo da história do futebol, afirmando que seu clube sofreu injustiça na La Liga e que os próprios árbitros da época de Negreira continuam apitando partidas até hoje.