Após o adiamento da estreia de Lewandowski... Será que a FIFA vai alterar a data da final da Copa do Mundo por causa da fumaça em Nova York?

Aumentaram as dúvidas antes da final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, marcada para o próximo domingo no estádio “MetLife”, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, depois que a qualidade do ar na cidade de Nova York se deteriorou devido à fumaça proveniente dos incêndios florestais que assolam o Canadá, o que gerou receios quanto à possibilidade de adiamento da partida.

Apesar da densa neblina que cobriu o céu da cidade nas últimas horas, todos os indicadores atuais confirmam que a partida ainda está marcada para a data prevista, sem que haja qualquer medida oficial da Federação Internacional de Futebol (FIFA) para alterar a data.

Nuvens de fumaça cobrem Nova York

Desde quinta-feira, nuvens de fumaça vindas do Canadá cobrem o céu de Nova York, o que levou as autoridades locais a declarar estado de alerta devido à deterioração da qualidade do ar.

De acordo com o site AirNow, do governo dos Estados Unidos, a qualidade do ar na cidade atingiu o nível 184, classificação que se enquadra na categoria “insalubre”, o que significa que algumas pessoas podem sofrer complicações de saúde, sendo os riscos maiores para os grupos mais vulneráveis.

Preocupação na Espanha e na Argentina

A situação gerou preocupação na mídia espanhola e argentina, que acompanhou a evolução da situação ambiental antes da esperada final.

Os jornais espanhóis AS e Sport apontaram a possibilidade de a qualidade do ar afetar a partida, enquanto a mídia argentina, como a TyC Sports, lembrou casos anteriores em que eventos esportivos nos Estados Unidos foram cancelados ou adiados devido à densa fumaça proveniente dos incêndios no Canadá.

Entre os casos mais notáveis, foi decidido hoje adiar a estreia do atacante polonês Robert Lewandowski pelo Chicago Fire contra o Vancouver Whitecaps na MLS, depois que as autoridades competentes consideraram que a qualidade do ar não permitia a realização da partida.

Dave Baldwin, diretor executivo do Chicago Fire, afirmou em comunicado oficial: “Estamos decepcionados, especialmente devido ao grande entusiasmo em torno da primeira partida da equipe após a pausa relacionada à Copa do Mundo, e estávamos ansiosos para receber mais de 40 mil torcedores.”

A qualidade do ar representa um risco para os jogadores?

Embora a qualidade do ar atual não seja ideal, os especialistas não prevêem um impacto direto sobre os jogadores das duas seleções, uma vez que se trata de atletas profissionais em excelente condição física e de saúde.

As normas ambientais americanas indicam que o impacto à saúde se torna mais significativo quando o índice de qualidade do ar ultrapassa a marca de 200, enquanto os riscos aumentam consideravelmente se ultrapassar 300.

Nenhum dos jogadores da Espanha ou da Argentina está classificado entre os grupos mais suscetíveis a complicações; portanto, até o momento não há recomendações para reduzir suas atividades ou cancelar seus treinos.

Sinais positivos antes da final

Embora a qualidade do ar continue sendo classificada como “insalubre”, as autoridades ambientais do estado de Nova York confirmaram que a situação começou a melhorar gradualmente em comparação com o que se observava na quinta-feira.

O Departamento de Preservação Ambiental do Estado de Nova York explicou que a mudança nas condições meteorológicas prevista para as próximas horas contribuirá para a redução da densidade da fumaça e a melhoria da qualidade do ar antes da data da final.

O órgão confirmou, por meio de comunicado oficial, que a concentração de fumaça deve diminuir gradualmente com o deslocamento das massas de ar, o que aumenta as chances de a partida ser realizada em condições melhores.

A FIFA está pensando em adiar a partida?

Até o momento, não há indícios de que a Federação Internacional de Futebol esteja considerando adiar a final.

A ideia de transferir ou adiar a partida parece extremamente difícil, não apenas devido à melhoria prevista nas condições meteorológicas, mas também devido ao enorme valor esportivo e comercial do evento, que deve quebrar recordes nos preços dos ingressos, já que o valor de alguns assentos no mercado secundário ultrapassou dois milhões de dólares.

Além disso, o jornal britânico The Sun destacou que não há nenhuma informação indicando que a “FIFA” esteja considerando a opção de adiamento neste momento.

Espera-se que as duas seleções realizem seu último treino em Nova York na sexta-feira, o que dará às comissões técnicas a oportunidade de avaliar o impacto das condições climáticas sobre os jogadores, em meio a expectativas de que a final seja realizada na data prevista, sem qualquer alteração.