O Arsenal passou a estar aberto à venda de seu jogador brasileiro Gabriel Martinelli, após concluir a contratação de seu compatriota Bruno Guimarães, do Newcastle, por 75 milhões de libras esterlinas.

O jogador brasileiro reforça o meio-campo do Arsenal, que já conta com atletas como Declan Rice, Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Eberechi Eze e Myles Lewis-Skelly.

O Arsenal também ampliou as opções do técnico Mikel Arteta pelos lados do campo, ao contratar Christos Tzolis em um negócio no valor de 34 milhões de libras esterlinas junto ao Club Brugge.

Arteta também aprovou a transferência do jogador internacional grego depois de liberar a saída de Leandro Trossard em um negócio no valor de 15 milhões de libras esterlinas para o Beşiktaş.

Mas Trossard não é o único jogador de ponta do Arsenal ligado a uma saída do Emirates Stadium, já que Martinelli também é um possível candidato a deixar o clube, segundo o jornal inglês "Metro".

O jogador brasileiro é considerado um dos pilares fundamentais do Arsenal, tendo disputado 278 partidas com o clube londrino em todas as competições.

Mas Martinelli teve dificuldades para causar impacto na temporada passada, marcando apenas um gol em 30 jogos pela Premier League, e a expectativa é que fique atrás do recém-chegado Tzolis na hierarquia de Arteta.

O jornal indicou que o Arsenal recebeu uma proposta tentadora do Galatasaray interessado em contar com os serviços de Martinelli.



