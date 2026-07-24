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Real Madrid CF v Manchester City: Quarter-final First Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

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Após o abraço no Mundial: Vinícius surpreende Haaland com convite especial

Vinicius Junior
E. Haaland
Real Madrid
Manchester City
Brasil
Noruega

Erling vai para o Brasil?

Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid e da seleção brasileira, enviou uma mensagem a Erling Haaland na qual o convidou a juntar-se a ele nas férias que passa em companhia do ator norte-americano Terry Crews.

O extremo brasileiro publicou na sexta-feira, nas suas contas nas redes sociais, várias fotografias ao lado do famoso ator, e comentou dirigindo-se ao avançado do Manchester City: "Estamos à tua espera, Erling".

Vinícius desfruta de alguns dias de descanso na sua terra natal, o Rio de Janeiro, antes de regressar para se integrar no período de preparação para a nova temporada com o Real Madrid.

Numa das fotografias, a estrela brasileira surgiu numa cena divertida, às costas de Crews, tendo também publicado outras imagens ao lado dele durante a prática de levantamento de pesos e enquanto o levava numa visita à sua sala de troféus, onde o apresentou ainda a alguns membros da sua família.

Este trio entre Vinícius, Haaland e Crews surgiu como uma extensão de um meme que se espalhou amplamente durante o Mundial, que juntou o brasileiro e o norueguês, com a ajuda da inteligência artificial, numa das cenas mais famosas do filme "White Chicks", no qual o próprio Crews participou.

Amistosos de clubes
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O natural da cidade de São Gonçalo participou recentemente com a seleção brasileira no Mundial, onde brilhou ao marcar quatro golos na fase de grupos, antes de a caminhada da Seleção terminar cedo, com a eliminação nos oitavos de final às mãos da Noruega, comandada por Haaland, que marcou os dois golos da vitória por 2-1.

Entre os momentos inesquecíveis desse confronto está o abraço de Vinícius a Haaland na zona mista do estádio MetLife, em Nova Jérsia.

Vinícius tem estado nas manchetes ultimamente devido à notável mudança no seu visual, atribuída ao facto de se ter submetido a uma cirurgia estética, além da sua constante interação com a influenciadora brasileira Virginia Fonseca nas redes sociais.

O casal tinha anunciado a sua separação no passado dia 15 de maio, na véspera do arranque do Mundial, antes de as suas fotografias e publicações mais recentes apontarem para uma reconciliação.

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