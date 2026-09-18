Segundo informou a emissora de rádio Onda Cero, Alvarez pensa em se separar de seu empresário até aqui, Fernando Hidalgo, após os acontecimentos, e, em vez disso, se juntar à agência do ex-jogador Javier Pastore, que, entre outros, também representa o reforço de verão do ManCity, Enzo Fernandez.

O motivo é, evidentemente, o desenrolar extremamente insatisfatório da última janela de transferências na visão do atacante argentino. Alvarez queria, naquela ocasião, se juntar ao FC Barcelona de qualquer maneira, mas não recebeu liberação de seu clube, o Atletico Madrid.

"A chance de vendê-lo ao Barça é de zero por cento. Neste caso, não se trata de dinheiro, mas de dignidade. Foi iniciada uma campanha com mentiras e meias-verdades. E somente o Atletico tem de pagar o preço por isso", havia declarado um dirigente do Atletico poucos dias antes do fechamento da janela à Marca .

O conflito entre as partes, porém, já vinha de mais tempo. Na primavera, Alvarez teria recusado inicialmente uma renovação antecipada de contrato, com aumento salarial incluído, com os Rojiblancos. Segundo a Marca, os dirigentes do Atletico teriam lhe garantido que ele poderia sair no verão, caso um clube apresentasse até 20 de junho uma proposta com valor de transferência de 150 milhões de euros. Mas isso supostamente nunca aconteceu.

Em vez disso, o Barça cortejou publicamente o atual vice-campeão mundial e tentou, por meio de seu empresário Hidalgo, exercer pressão sobre o Atletico. Alvarez declarou durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México que uma transferência seria a melhor opção para ele e também para o Atletico.

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Quanto dinheiro o Atletico Madrid pediu por Julian Alvarez?

O Atletico, por sua vez, reforçou várias vezes que não venderia Alvarez ao Barcelona e insistiu no valor de rescisão fixado no contrato do atacante, válido até 2030: 500 milhões de euros. O time do técnico Hansi Flick, por outro lado, teria oferecido "apenas" 100 milhões de euros. No fim das contas, a transferência não se concretizou, embora, no fim, até os dois gigantes da Premier League Manchester City e Arsenal tenham entrado na disputa. Em vez disso, o Barça contratou Gabriel Jesus, dos Gunners.

Alvarez acabou perdendo o início da nova temporada devido a uma doença. Ele ficou fora dos dois últimos jogos de LaLiga, contra Real Sociedad e Osasuna, por problemas musculares, depois de ter sido vaiado pelos torcedores do Atletico em sua estreia na temporada.

O Madrid contratou Alvarez em 2024 por 75 milhões de euros. Desde então, ele marcou 49 gols em 109 partidas. Além disso, deu outras 18 assistências.