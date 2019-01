Após nova derrota, Modric dispara: "muitos não estão no mesmo nível"

Croata evita críticas ao árbitro e aponta problemas da equipe

Sergio Ramos disparou críticas ao árbitro após a derrota do Real Madrid para a Real Sociedad por 2 a 0 - o capitão classificou como "escandaloso" o pênalti não marcado sobre Vinicius Jr -, no entanto, ao contrário do zagueiro, Luka Modric evitou responsabilizar o juíz pelo resultado e fez uma análise dentro da sua própria equipe.

"Muitos de nós não estão ao nosso nível. Nós temos que olhar para nós mesmos e melhorar. Temos que falar claro, não é questão de sorte. Criamos muito, mas a bola não entra e demos muito espaço. Há razões que explicam porque as coisas não estão indo bem", disse.

Foto: Getty Images

"O árbitro não teve um bom dia, mas nosso problema não é o árbitro ou VAR, mas eles não nos ajudaram. Nossos problemas são outros. Não entendo como não marca numa situação tão clara como o pênalti em Vinicius Jr.", completou.

Com a derrota, o Real permanece na quinta colocação, com 30 pontos, 10 atrás do líder Barcelona, ficando distante da briga pelo título.