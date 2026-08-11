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Após negócio de Guimarães: Arsenal oferece sua estrela ao Manchester United e ao Chelsea

Mercado da bola
Arsenal
Chelsea
Manchester United
M. Lewis-Skelly
B. Guimaraes
England
Brasil

O Arsenal busca colocar seu astro Myles Lewis-Skelly à venda durante a atual janela de transferências de verão, especialmente após ter conseguido a contratação do brasileiro Bruno Guimarães, do Newcastle.

O Arsenal entende que a oportunidade pode ser difícil para a participação de Lewis-Skelly no meio-campo dos Gunners na próxima temporada, por isso pensa em obter lucro financeiro com sua venda.

De sua parte, o jornal inglês "Mirror" noticiou que o Arsenal ofereceu ao Manchester United e ao Chelsea a chance de contratar Skelly.

Apesar de ter assinado um novo contrato apenas no verão passado, o jogador de 19 anos tornou-se disponível tanto para o Chelsea quanto para o Manchester United.

Ainda não está claro se algum dos dois clubes buscará oficialmente sua contratação, mas há fortes ligações entre ele e o Old Trafford ao longo dos últimos doze meses.

A equipe do técnico Michael Carrick busca contratar um meio-campista e um lateral-esquerdo antes do fechamento da janela de transferências de verão, e Lewis-Skelly, capaz de atuar em ambas as posições, é considerado, sem dúvida, um reforço ideal.

Por outro lado, será difícil para o Arsenal recusar uma oferta tentadora do Chelsea, onde, caso se junte ao clube, é provável que jogue regularmente no meio-campo sob o comando do técnico Xabi Alonso, diante da presença da dupla Jorrel Hato e Pep Chavarría na posição de lateral-esquerdo.

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